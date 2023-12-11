Яна Тоом финансирует судебные споры высланных из Эстонии агентов враждебного влияния. „Это альфа и омега работающей демократии“

Пару месяцев назад депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом вызвала скандал, когда опубликовала фото, на котором изображена вместе с высланной из Эстонии Зоей Палямар, многолетней активисткой „Бессмертного полка“, на встречу с которой Тоом ездила в Россию.

При поддержке Тоом Палямар подала два иска против эстонского государства, а также направила письмо в Европейский суд по правам человека. „Ее судебный спор я поддержала финансово. Это означает, что оплатила представленные юристами счета. На данный момент эта сумма составляет 1646 евро“, - пояснила Тоом газете Eesti Päevaleht.