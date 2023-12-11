Новости Эстонии
11.12.2023, 14:30

Яна Тоом финансирует судебные споры высланных из Эстонии агентов враждебного влияния. „Это альфа и омега работающей демократии“

 (12)
Яна Тоом дала совет или деньги по меньшей мере четырем высланным в Россию лицам, пребывание которых в Эстонии КаПо сочла опасным.
Яна Тоом дала совет или деньги по меньшей мере четырем высланным в Россию лицам, пребывание которых в Эстонии КаПо сочла опасным.
ФОТО: Anna Plukk | Kollaaž/Delfi Meedia

С помощью денег депутата Европарламента Яны Тоом и ее бюро признанные опасными для Эстонии прокремлевские активисты могут оспаривать в суде решения государства, пишет Eesti Päevaleht.

Пару месяцев назад депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом вызвала скандал, когда опубликовала фото, на котором изображена вместе с высланной из Эстонии Зоей Палямар, многолетней активисткой „Бессмертного полка“, на встречу с которой Тоом ездила в Россию.

При поддержке Тоом Палямар подала два иска против эстонского государства, а также направила письмо в Европейский суд по правам человека. „Ее судебный спор я поддержала финансово. Это означает, что оплатила представленные юристами счета. На данный момент эта сумма составляет 1646 евро“, - пояснила Тоом газете Eesti Päevaleht.

Оставить комментарий Читать комментарии (12)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии