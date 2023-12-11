11.12.2023, 14:30
Яна Тоом финансирует судебные споры высланных из Эстонии агентов враждебного влияния. „Это альфа и омега работающей демократии“(12)
ФОТО: | Kollaaž/Delfi Meedia
С помощью денег депутата Европарламента Яны Тоом и ее бюро признанные опасными для Эстонии прокремлевские активисты могут оспаривать в суде решения государства, пишет Eesti Päevaleht.
Пару месяцев назад депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом вызвала скандал, когда опубликовала фото, на котором изображена вместе с высланной из Эстонии Зоей Палямар, многолетней активисткой „Бессмертного полка“, на встречу с которой Тоом ездила в Россию.