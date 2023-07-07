„Зоя терпит“: Яна Тоом навестила в России депортированную из Эстонии Зою Палямар

„Помимо друга детства, которого удалось повидать, я встретилась с Зоей Палямар — отвезла сумку с вещами и лекарствами, которые передал ей спутник жизни, он же бывший муж, он же отец общей дочери, с которым Зоя ведет совместное хозяйство и зарегистрирована на одной жилплощади. Тот самый муж, которого, по версии КаПо, не существует, как и семейной жизни Зои Палямар. Что позволяет выкинуть ее из дома и из страны“, — рассказывает Яна Тоом в посте на Facebook. По ее словам, Зоя Палямар не может обратиться за медицинской помощью в России (ей нужна операция), чтобы не дать повода называть себя „путинисткой“.