ЧП и криминал
01.02.2025, 17:28

ВИДЕО И ФОТО | Полиция провела обыск в развлекательном заведении в Тарту посреди ночи. В нем приняли участие более 30 сотрудников правоохранительных органов

 

Сразу после полуночи в самом центре Тарту, на улице Рюйтли, развернулась неожиданная сцена – в развлекательное заведение один за другим вошли сотрудники правопорядка. Власти не спешат раскрывать детали произошедшего.

Были замечены как сотрудники группы быстрого реагирования, так и полицейские в гражданской одежде. С ними также была служебная собака. В упомянутом заведении на первом этаже расположен паб, а в подвале – стриптиз-клуб. Оно работает под названием Diamond. За ним стоит компания DM OÜ, владельцем которой является мужчина по имени Артур Капаев.

„Сегодня ночью полиция в течение нескольких часов проводила следственные действия в центре Тарту, на улицах Рюйтли и Юликооли, чтобы проверить первоначальное подозрение в совершении преступления, связанное с одним из лиц, имеющих отношение к развлекательному заведению“, – сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Леэни Алмосен.

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