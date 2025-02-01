ВИДЕО И ФОТО | Полиция провела обыск в развлекательном заведении в Тарту посреди ночи. В нем приняли участие более 30 сотрудников правоохранительных органов

Были замечены как сотрудники группы быстрого реагирования, так и полицейские в гражданской одежде. С ними также была служебная собака. В упомянутом заведении на первом этаже расположен паб, а в подвале – стриптиз-клуб. Оно работает под названием Diamond. За ним стоит компания DM OÜ, владельцем которой является мужчина по имени Артур Капаев.