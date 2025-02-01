01.02.2025, 16:17
Эстонцы, устроившие драку в самолете Finnair, смогли просто уйти. Почему полиция не начала расследование?(14)
На этой неделе широкую огласку получил инцидент с дракой мужчин на рейсе авиакомпании Finnair Хельсинки-Таллинн. После этого полиция отпустила их домой. Их даже не заставили дуть в алкометр. Рааво Ярва, начальник Таллиннского пограничного пункта Департамента полиции и погранохраны, объяснил, почему было принято такое решение.
В понедельник вечером, незадолго до 22:00, в таллиннском аэропорту приземлился самолет Finnair, к которому направилась полиция. Это видно и на видеозаписи, которую прислал в редакцию Delfi один из читателей. Их нецензурная брань не поддается печати. Дебоширами оказались эстонцы, и со стороны казалось, что они были пьяны.
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