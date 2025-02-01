Эстонцы, устроившие драку в самолете Finnair, смогли просто уйти. Почему полиция не начала расследование?

В понедельник вечером, незадолго до 22:00, в таллиннском аэропорту приземлился самолет Finnair, к которому направилась полиция. Это видно и на видеозаписи, которую прислал в редакцию Delfi один из читателей. Их нецензурная брань не поддается печати. Дебоширами оказались эстонцы, и со стороны казалось, что они были пьяны.