Норвежская полиция отпустила судно с российским экипажем, задержанное по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море
Как пояснили вечером 31 января представители полиции, не было получено никаких сведений, которые свидетельствовали бы о причастности судна к инциденту.
„Расследование будет продолжено, но мы не видим причин для дальнейшего пребывания судна в Тромсё“, — заявили в полиции, добавив, что экипаж и судоходная компания сотрудничали с норвежскими властями.
Судно „Сильвер Даниа“, принадлежащее норвежской компании, курсировало между Петербургом и Мурманском. Экипаж судна состоит из граждан России.
„Сильвер Даниа“ было задержано 31 января по запросу Латвии в рамках расследования дела о повреждении подводного оптоволоконного кабеля в Балтийском море, принадлежащего Латвийскому государственному центру радио и телевещания. Кабель был поврежден утром 26 января. Перебои были зафиксированы на участке Вентспилс — Готланд между Латвией и Швецией.
Ранее в рамках расследования обстоятельств повреждения кабеля в Балтийском море власти Латвии обследовали судно под названием „Михалис Сан“ (Michalis San), находившееся рядом с местом происшествия.
Похожие случаи повреждения кабелей происходили и ранее — в ноябре и декабре 2024 года. Выдвигались предположения, что произошедшее могло быть диверсией со стороны России. Однако, сообщали источники The Washington Post, в спецслужбах Европы и США склоняются к мнению, что повреждения кабелей в Балтийском море были случайностью, а не следствием саботажа.
Обрыв кабеля Estlink 2
В конце прошлого года Финляндия задержала судно, подозреваемое в причастности к обрыву кабеля Estlink 2 в Балтийском море, случившемся 25 декабря 2024 года.
В среду, 22 января, было объявлено, что Финское национальное бюро расследований завершило расследование на борту танкера Eagle S.
Техническое расследование якоря, поднятого со дна моря, также завершено, и полиция полагает, учитывая характеристики якоря и место его обнаружения, что якорь, поднятый с конца заснятой на морском дне тропы, принадлежит Eagle S.
Целью дальнейшего досудебного расследования является, в частности, ответ на вопросы о том, должен ли был экипаж заметить и отреагировать на то, что якорь двигался по морскому дну почти на сто километров за пределами судна. Также ведутся поиски объяснений причин аномального движения судна.