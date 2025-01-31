ФОТО | На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись две легковушки и грузовик

В центр тревоги сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 12 км шоссе Таллинн-Нарва в поселке Лоо поступило в пятницу, 31 января, около 17:15.

Дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леэни Альмосен сообщила Delfi, что произошло столкновение легковых автомобилей Toyota и BMW и грузовика DAF. „По предварительной информации, столкновение могло произойти, когда транспортные перестраивались“, — отметила она.

В результате аварии транспортные средства получили повреждения, однако находившиеся в них люди практически не пострадали. „Скорая помощь осмотрела людей на месте аварии, и в больницу никого доставлять не стали“, — сообщила Альмосен.

„За рулем BMW находилась 39-летняя женщина, за рулем Toyota — 33-летняя женщина, а за рулем грузовика — 62-летний мужчина. Водители были трезвыми и имеют права соответствующей категории“, — добавила представитель полиции.