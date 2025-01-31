Новости Эстонии
31.01.2025, 10:11

Утром из-за технического сбоя было нарушено движение трамваев на трех линиях

 
Таллиннский трамвай. Иллюстративное фото
Таллиннский трамвай. Иллюстративное фото
ФОТО: Marite Koppel | Delfi Meedia

В пятницу рано утром на одной из таллиннских трамвайных линий произошел технический сбой, из-за которого было нарушено движение трамваев на трех линиях.

Пресс-секретарь предприятия „Таллиннский городской транспорт“ (Tallinna linnatranspordi — TLT) Кадри Пенъям сообщила, что сегодня утром в 7:29-7:51 произошла остановка движения трамваев по Пярнускому шоссе в районе остановки Vineeri. Это коснулось движения трамваев по 3, 4 и 5 маршрутам.

По состоянию на 9 часов проблема решена. По словам Пенъям, в одном из трамваев возникла техническая неисправность. К моменту публикации новости трамвайное движение восстановлено.

„Потребуется немного времени, чтобы трамвайное движение полностью вернулось в график“, - сказала представитель TLT.

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