31.01.2025, 10:11
Утром из-за технического сбоя было нарушено движение трамваев на трех линиях
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу рано утром на одной из таллиннских трамвайных линий произошел технический сбой, из-за которого было нарушено движение трамваев на трех линиях.
Пресс-секретарь предприятия „Таллиннский городской транспорт“ (Tallinna linnatranspordi — TLT) Кадри Пенъям сообщила, что сегодня утром в 7:29-7:51 произошла остановка движения трамваев по Пярнускому шоссе в районе остановки Vineeri. Это коснулось движения трамваев по 3, 4 и 5 маршрутам.
По состоянию на 9 часов проблема решена. По словам Пенъям, в одном из трамваев возникла техническая неисправность. К моменту публикации новости трамвайное движение восстановлено.
„Потребуется немного времени, чтобы трамвайное движение полностью вернулось в график“, - сказала представитель TLT.