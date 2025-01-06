Небольшая авария с демонстрационным трамваем привела к ущербу почти в 20 000 евро

По его словам, инцидент демонстрирует, что порой даже небольшая авария может обернуться неожиданно большими потерями. „В данном случае в происшествие попал уникальный демонстрационный трамвай, доставленный в Таллинн для дополнительных тестовых поездок, который не было возможности отремонтировать на месте, и потому его запчасти и ремонт обошлись в разы дороже обычных, – заявил Семенов, подчеркнув, что в темное время года, когда на дорогах скользко, во время движения следует быть осторожным, особенно в районах, где недавно схема дорожного движения была изменена. – Порой аварии происходят, когда люди строго соблюдают правила дорожного движения – например, рассчитывают на свое преимущество. Они знают, что имеют преимущество проезда, и не учитывают, скажем, что в районе с новой схемой дорожного движения другие участники движения могут не сразу понять, кто именно имеет преимущество, а кто нет. В таких ситуациях лучше проявлять гибкость. С трамваями, конечно, ситуация проще: они имеют преимущество на большей части маршрута, а если и нет, то трамвай все равно больше и крепче автомобиля“.