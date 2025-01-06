Небольшая авария с демонстрационным трамваем привела к ущербу почти в 20 000 евро
„Водитель, вероятно, не ожидал увидеть трамвай и не был достаточно внимательным. Столкновение оказалось незначительным, скорее речь идет о вмятине, но, тем не менее, предполагаемый ущерб достигает почти 20 000 евро“, – пояснил руководитель по страхованию транспортных средств Balcia Тимо Семенов.
По его словам, инцидент демонстрирует, что порой даже небольшая авария может обернуться неожиданно большими потерями. „В данном случае в происшествие попал уникальный демонстрационный трамвай, доставленный в Таллинн для дополнительных тестовых поездок, который не было возможности отремонтировать на месте, и потому его запчасти и ремонт обошлись в разы дороже обычных, – заявил Семенов, подчеркнув, что в темное время года, когда на дорогах скользко, во время движения следует быть осторожным, особенно в районах, где недавно схема дорожного движения была изменена. – Порой аварии происходят, когда люди строго соблюдают правила дорожного движения – например, рассчитывают на свое преимущество. Они знают, что имеют преимущество проезда, и не учитывают, скажем, что в районе с новой схемой дорожного движения другие участники движения могут не сразу понять, кто именно имеет преимущество, а кто нет. В таких ситуациях лучше проявлять гибкость. С трамваями, конечно, ситуация проще: они имеют преимущество на большей части маршрута, а если и нет, то трамвай все равно больше и крепче автомобиля“.
В конце прошлого года имел место инцидент, причинивший неожиданно большой ущерб: двигаясь на малой скорости, на скользкой дороге трактор с прицепом въехал в забор частного дома. „Однако, поскольку конкретная ограда оказалось достаточно дорогой, предполагаемый общий ущерб также может составить около 20 000 евро, которые на этот раз будут покрыты за счет дорожного страхования. Это еще одно напоминание о том, что наличие страховки имеет решающее значение, поскольку даже довольно простые ситуации способны привести к крупным убыткам“, – отметил Тимо Семенов.
Среди инцидентов, имевших место в конце 2024 года, также стоит выделить аварию, в которой двигавшийся по проезжей части микроавтомобиль получил удар сзади, в результате чего ущерб составил около 10 000 евро. „К счастью, в этот раз никто серьезно не пострадал, но следует подчеркнуть, что скорость движения и дистанцию следует выбирать с учетом погодных условий, поскольку в потоке могут быть транспортные средства, движущиеся медленнее остальных“, – сказал Семенов.