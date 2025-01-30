ВИДЕО | Таллинн инвестирует в общественный транспорт более 100 млн евро. Мэр: скачок в качестве будет очень большим

Город закупит на более чем 100 миллионов евро новые автобусы, троллейбусы и трамваи, построит новые трамвайные пути на улице Лийвалайа и Пельгуранна, а также начнет строительство в Кристийне транспортного узла для общественного транспорта .

В ближайших планах — проведение переговоров с соседними волостями, чтобы продлить там некоторые таллиннские автобусные маршруты. С волостью Виймси соглашение подписано, и, по заверению Осиновского, уже в ближайшие месяцы будет продлен автобусный маршрут № 1. В ближайшие недели состоятся также встречи с руководителями волостей Харку и Раэ.

Продлением автобусных маршрутов нынешняя горуправа завершит реформы автобусных линий. Однако, по словам мэра, в планах столичного Транспортного департамента еще есть изменения в некоторых частях города.

Не была отброшена и идея предыдущей горуправы о запуске в Таллинне городских электричек и использовании для этого коплиской. железнодорожной ветки. „Коплиский городской поезд — очень симпатичная идея“, - говорит Осиновский. Пыхья-Таллинн — растущий район, но там нет пространства для дополнительных автомобильных дорог, обосновывает он эту идею. „В то же время проект коплиского городского поезда остается всё-таки проектом следующей пятилетней перспективы. Быстро его запустить не удастся“, - констатирует мэр.

Продление автобусного маршрута № 1

Автобусная линия из Таллинна в поселок Виймси будет продлена примерно на 1,5 километра.

Автобус маршрута номер 1, который сейчас доезжает до центра Виймси, будет ехать до парковки, расположенной напротив горнолыжного центра Vimka. В общей сложности (туда-обратно) линию продлят на 3,62 километра.

Учитывается, что продленный маршрут будет проходить через жилой район, мимо государственной гимназии и культурного центра Viimsi Artium, где работают различные кружки, в которые ходят и таллиннские дети. По словам заместителя волостного старейшины Алара Мика, продление линии — это долгожданный проект, который улучшит мобильность местных жителей и расширит применение системы „Паркуйся и езжай“, которая сейчас работает только в сопряжении с автобусным маршрутом номер 174.

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