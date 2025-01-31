Кая Каллас: У Евросоюза и США - один взгляд на войну в Украине

И Европейский Союз, и новая администрация США убеждены в том, что для прекращения войны в Украине необходимо оказывать давление на Россию, так как именно она выступает в роли агрессора, заявила в беседе с DW в четверг, 30 января, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас. „Именно Россия начала эту войну. И Россия же может ее закончить, прекратив бомбить мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, а также выведя свои войска из Украины. Поэтому мы должны оказать на них (власти России. - Ред.) давление“, - уверена Каллас.

В Вашингтоне тоже „имеется понимание“ этого обстоятельства, „кроме того, президент (США Дональд) Трамп выступал с очень жесткими заявлениями в адрес (президента РФ Владимира) Путина. Так что, думаю, у нас схожее видение ситуации“, - подчеркнула глава европейской дипломатии.

По ее словам, после первого телефонного разговора с новым госсекретарем США Марко Рубио она убедилась в том, что в Вашингтоне, как и в Брюсселе, хотят устойчивого мира в Украине, а не временного перемирия. „Нам необходим именно такой мир, который исключит возможность нового нападения России. Нужно помнить, что РФ вкладывает 9 процентов своего ВВП в военную промышленность. Поэтому мы действительно должны быть сильными, чтобы посылать правильные сигналы“, - отметила Кая Каллас.

Страны ЕС договорились продлить санкции против России

Каллас 27 января сообщила, что министры иностранных дел государств Евросоюза на встрече в Брюсселе согласовали очередное продление санкций против РФ за агрессию против Украины. „Это продолжит лишать Москву доходов для финансирования ее войны“, - заявила глава дипломатии ЕС, добавив, что Россия „должна заплатить за ущерб, который она наносит“.