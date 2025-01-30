За рубежом
30.01.2025, 08:05

ИНТЕРВЬЮ | Бывший министр иностранных дел Литвы Ландсбергис: Европа совершает с Китаем ту же ошибку, что и с Россией

 
По мнению Габриелюса Ландсбергиса, проблема для западных стран заключается не в чрезмерном дружелюбии к России, а в страхе перед ней
По мнению Габриелюса Ландсбергиса, проблема для западных стран заключается не в чрезмерном дружелюбии к России, а в страхе перед ней
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Габриелюс Ландсбергис не понимает, почему Евросоюз не отреагировал с энтузиазмом на заявление Трампа о санкциях против России. „Европа с населением в 450 миллионов человек слишком молчалива“, — считает он.

Габриелюс Ландсбергис, недавно ушедший в отставку с поста министра иностранных дел Литвы, в настоящее время выполняет задание, к которому имеет отношение и Эстония.

Имеется в виду, что наша страна сейчас председательствует в Совете государств Балтийского моря, который в настоящее время определяет свои планы на будущее.

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