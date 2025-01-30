30.01.2025, 08:05
ИНТЕРВЬЮ | Бывший министр иностранных дел Литвы Ландсбергис: Европа совершает с Китаем ту же ошибку, что и с Россией
ФОТО: | Delfi Meedia
Габриелюс Ландсбергис не понимает, почему Евросоюз не отреагировал с энтузиазмом на заявление Трампа о санкциях против России. „Европа с населением в 450 миллионов человек слишком молчалива“, — считает он.
Габриелюс Ландсбергис, недавно ушедший в отставку с поста министра иностранных дел Литвы, в настоящее время выполняет задание, к которому имеет отношение и Эстония.
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