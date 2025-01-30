В ЕС обсуждают возврат к российскому газу в рамках соглашения по Украине. Кто за, а кто против?

Сторонники идеи считают, что закупка российского газа снизит высокие цены на энергоносители в Европе, побудит власти РФ сесть за стол переговоров, а также даст обеим сторонам конфликта повод для того, чтобы ввести и поддерживать режим прекращения огня, передает „Медуза“. Но даже предварительное обсуждение этой темы, пишет Financial Times, уже вызвало негативную реакцию среди ближайших союзников Украины в ЕС.

Три источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что идею одобрили некоторые чиновники в Германии и Венгрии. Предложение также поддержали в некоторых странах Евросоюза, которые рассматривают это как возможность снизить стоимость энергоносителей в Европе. „В конце концов, все хотят снизить стоимость энергии“, — сказал высокопоставленный представитель ЕС.

При этом предложение возобновить поставки газа из России „привело в ярость“ чиновников в Брюсселе и в некоторых странах Восточной Европы, многие из которых после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину стремились снизить зависимость от импорта российских энергоносителей в ЕС. „Это безумие. Насколько мы глупы, чтобы даже думать об этом как о варианте?“ — сказал FT один из неназванных европейских чиновников.

В офисе президента Украины не ответили на просьбу журналистов прокомментировать дискуссии, начавшиеся в ЕС.

До войны на долю российского трубопроводного газа приходилось около 40% от общего объема поставок газа в Евросоюз, крупнейшим импортером была Германия. В 2024 году, как отмечает Financial Times, эта доля составила около 10% от общего объема поставок, но в январе 2025-го она сократилась вдвое после того, как Украина завершила транзит российского газа. Единственным трубопроводом, по которому российский газ поступает в ЕС, остался „Турецкий поток“ в Турции, по нему газ получает Венгрия. Власти Венгрии, а также Словакии выступают за возобновление транзита газа через Украину.