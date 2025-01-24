Газовые хранилища в Евросоюзе заполнены лишь на 58 процентов

Запасы газа в странах Евросоюза этой зимой сокращаются гораздо быстрее, чем в прошлом году, пишет DW. На 23 января уровень заполненности газовых хранилищ составил всего 58,5%, сообщает агентство AFP, ссылаясь на данные европейской платформы по газохранилищам (Agsi). В прошлом году этот показатель был значительно выше — 74%.

В Германии газовые хранилища заполнены на 61%, в Италии — на почти 68%, а во Франции уровень запасов один из самых низких в ЕС — около 42%. Ситуация еще хуже в Хорватии, где запасы газа чуть ниже.

Угрозы для газоснабжения пока нет

На данный момент уровень заполненности газовых хранилищ в ЕС не создает непосредственной угрозы для снабжения газом, однако, по расчетам Международного энергетического агентства (IEA), странам Евросоюза придется закупить гораздо больше газа, чем летом 2023 и 2024 годов, чтобы восполнить запасы для следующей зимы.

Как объяснил Майк Фулвуд из Оксфордского института энергетических исследований, одной из причин сокращения газовых резервов стала „более холодная и безветренная погода“, что привело к снижению производства энергии из ветра. Кроме того, в начале года Украина позволила истечь сроку действия транзитного договора на поставки российского газа, который ранее доставлялся через украинские газопроводы в Европу. Это особенно сильно затронуло Австрию, Словакию и Венгрию, которые до сих пор активно закупали российский газ.

Цены на газ в Европе в последнее время выросли. Нидерландский TTF-контракт, считающийся эталоном, 22 января составил 51 евро за мегаватт-час - это самый высокий показатель с октября 2023 года. Утром 23 января цена составляла 50,29 евро за мегаватт-час.

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