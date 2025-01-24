Орбан выдвинул условие поддержки санкций ЕС против России

„Нехорошо, что мы оплачиваем экономические последствия санкций, чтобы помочь Украине, в то время как они отворачиваются и манипулируют нами“, - цитирует Орбана агентство AP. По словам Орбана, из-за санкций ЕС против Москвы Венгрия потеряла около 19 млрд евро

Ближайший саммит глав МИД стран ЕС состоится 27 января в Брюсселе. Ожидается, что его участники обсудят продление санкций, введенных против России за войну в Украине. Ранее Орбан неоднократно пытался блокировать новые ограничения против Москвы, требуя различных уступок.

„Сейчас на повестке дня стоит вопрос о продлении санкций, и я нажал на тормоз и попросил европейских лидеров понять, что так продолжаться не может, - заявил Орбан. - Нельзя, чтобы Венгрия платила цену за санкции в таком масштабе“.

„Я сказал коллегам: пожалуйста, поймите, что мы просим о помощи, - добавил вергерский премьер. - Мы просим, ​​чтобы они смогли заставить украинцев восстановить работу газопровода“.

Прекращение транзита российского газа через Украину

С 1 января 2025 года транзит российского газа в Европу через Украину полностью остановлен. Отказ продлевать контракт с „Газпромом“ Киев обосновал „интересами национальной безопасности“.

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