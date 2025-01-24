Орбан выдвинул условие поддержки санкций ЕС против России(2)
Виктор Орбан вновь пригрозил, что блокирует продление санкций против Москвы. На этот раз премьер Венгрии требует возобновить транзит российского газа через Украину. Об этом пишет DW со ссылкой на заявление премьер-министра страны Виктора Орбана.
„Нехорошо, что мы оплачиваем экономические последствия санкций, чтобы помочь Украине, в то время как они отворачиваются и манипулируют нами“, - цитирует Орбана агентство AP. По словам Орбана, из-за санкций ЕС против Москвы Венгрия потеряла около 19 млрд евро
Ближайший саммит глав МИД стран ЕС состоится 27 января в Брюсселе. Ожидается, что его участники обсудят продление санкций, введенных против России за войну в Украине. Ранее Орбан неоднократно пытался блокировать новые ограничения против Москвы, требуя различных уступок.
„Сейчас на повестке дня стоит вопрос о продлении санкций, и я нажал на тормоз и попросил европейских лидеров понять, что так продолжаться не может, - заявил Орбан. - Нельзя, чтобы Венгрия платила цену за санкции в таком масштабе“.
„Я сказал коллегам: пожалуйста, поймите, что мы просим о помощи, - добавил вергерский премьер. - Мы просим, чтобы они смогли заставить украинцев восстановить работу газопровода“.
Прекращение транзита российского газа через Украину
С 1 января 2025 года транзит российского газа в Европу через Украину полностью остановлен. Отказ продлевать контракт с „Газпромом“ Киев обосновал „интересами национальной безопасности“.