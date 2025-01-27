„Это продолжит лишать Москву доходов“. Каллас сообщила, что ЕС договорился о продлении санкций против РФ(3)
На встрече в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС согласовали новое продление санкций против России, введенных в ответ на войну, развязанную Кремлем в Украине. Об этом 27 января сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
„Европа принимает меры: министры иностранных дел ЕС только что договорились снова продлить санкции против России. Это продолжит лишать Москву доходов, которые она направляет на финансирование войны. Россия должна возместить ущерб, который она причиняет“, - написала Каллас в соцсети X.
Продление санкций Евросоюза против РФ сроком еще на полгода находилось под вопросом из-за угроз Венгрии заблокировать решение, пишет DW.
Венгрия не будет поддерживать продление санкций Евросоюза против России до тех пор, пока ЕС не добьется от Киева возобновления транзита российского газа через Украину, заявил в эфире венгерского радио в пятницу, 24 января, премьер-министр страны Виктор Орбан.
По его словам, из-за санкций ЕС против Москвы Венгрия потеряла около 19 млрд евро. „Нехорошо, что мы оплачиваем экономические последствия санкций, чтобы помочь Украине, в то время как они отворачиваются и манипулируют нами“, - цитирует Орбана агентство AP.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в субботу, 25 января, пригрозил главе правительства Венгрии Виктору Орбану „последствиями“ в случае, если тот заблокирует санкции Евросоюза в отношении России. По словам Туска, вопрос о продлении штрафных мерах против Москвы будет рассматриваться „в ключевой момент“ войны в Украине.
„Если Виктор Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой для войны момент, станет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями“, - написал польский премьер в соцсети X.
Венгерский премьер-министр 24 января заявил, что Будапешт не будет поддерживать продление санкций Евросоюза в отношении Москвы до тех пор, пока ЕС не добьется от Киева возобновления транзита российского газа через Украину. По его словам, из-за санкций ЕС в отношении России Венгрия потеряла около 19 млрд евро. „Нехорошо, что мы оплачиваем экономические последствия санкций, чтобы помочь Украине, в то время как они отворачиваются и манипулируют нами“, - цитировало Орбана агентство AP.
С 1 января транзит российского газа в Европу через Украину полностью остановлен. Отказ продлевать контракт с „Газпромом“ Киев обосновал „интересами национальной безопасности“.
Накануне заседания стало известно о заявлении Еврокомиссии, в котором говорилось, что она продолжит переговоры с Киевом о поставках газа в Европу через газопроводную систему Украины и что она готова привлечь к процессу Венгрию и Словакию.
„Венгрия получила гарантии энергетической безопасности, которые запрашивала. Европейская комиссия привержена делу защиты газо- и нефтепроводов, идущих в страны - члены ЕС“, - сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook.