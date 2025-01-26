Глава МИД ЭР: важно усилить международную изоляцию режима Лукашенко(42)
По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, мы сегодня являемся свидетелями попыток белорусского диктаторского режима легитимизировать свою власть с помощью спектакля, который они называют выборами.
„Сегодня организованные в Беларуси так называемые выборы проходят в условиях страха, репрессий и масштабных нарушений прав человека, поэтому их невозможно считать свободными и справедливыми“, - сказал Цахна.
Как отметил министр, поскольку президентские выборы в Беларуси в 2020 году были сфальсифицированы, Эстония не признает легитимность нынешнего режима и результаты проходящих так называемых выборов. „То, что сегодня происходит в Беларуси, — это имитация демократии“, - сказал Цахкна.
По словам главы внешнеполитического ведомства, Эстония по-прежнему поддерживает в Беларуси демократические силы и стремление белорусов к свободному, демократическому и входящему в семью европейских стран государству.
Ситуацию в Беларуси Цахкна обсудит также на проходящей сегодня в Брюсселе встрече министров иностранных дел стран Европейского союза с лидером белорусских демократических сил Светланой Тихановской.
Глава МИД ЭР подчеркнул, что, поскольку белорусский режим во главе с Александром Лукашенко продолжает поддерживать агрессивную войну России и проводит широкомасштабные репрессии против своего народа, важно ввести дополнительные санкции против этого режима и усилить его международную изоляцию.
Выборы в Беларуси
Напомним, сегодня в Беларуси проходят президентские выборы. Лукашенко переизбирается на седьмой срок . Во время протестов в 2020 году, когда белорусы выходили на мирные акции протестов против фальсификации выборов, Лукашенко уверял, что шестой срок станет последним.
После выборов 2020 года Лукашенко лишился легитимности, оказался в международной изоляции и в полной зависимости от России. В стране на протяжении пяти лет — репрессии в отношении белорусов, сейчас в Беларуси признаны политическими заключенными 1245 человек. После 2020 года страну покинуло порядка 500-600 000 человек — это примерно 6-7 процентов от официально заявленного населения страны.
Согласно исследованию Chatham House, проведенному в декабре 2024 - январе 2025 года, белорусы считают выборы-2025 важным событием, но на избирательные участки идти не хотят. Если в 2020-м „точно“ собирались голосовать 75%, то сейчас только 36%.
За то, чтобы Беларусь прилагала больше усилий по налаживанию отношений со странами ЕС, сегодня выступают 55% опрошенных. Чуть больше половины хотели бы, чтобы уехавшие из страны могли безопасно вернуться на родину.