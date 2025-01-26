Глава МИД ЭР: важно усилить международную изоляцию режима Лукашенко

„Сегодня организованные в Беларуси так называемые выборы проходят в условиях страха, репрессий и масштабных нарушений прав человека, поэтому их невозможно считать свободными и справедливыми“, - сказал Цахна.

Как отметил министр, поскольку президентские выборы в Беларуси в 2020 году были сфальсифицированы, Эстония не признает легитимность нынешнего режима и результаты проходящих так называемых выборов. „То, что сегодня происходит в Беларуси, — это имитация демократии“, - сказал Цахкна.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Эстония по-прежнему поддерживает в Беларуси демократические силы и стремление белорусов к свободному, демократическому и входящему в семью европейских стран государству.

Ситуацию в Беларуси Цахкна обсудит также на проходящей сегодня в Брюсселе встрече министров иностранных дел стран Европейского союза с лидером белорусских демократических сил Светланой Тихановской.

Глава МИД ЭР подчеркнул, что, поскольку белорусский режим во главе с Александром Лукашенко продолжает поддерживать агрессивную войну России и проводит широкомасштабные репрессии против своего народа, важно ввести дополнительные санкции против этого режима и усилить его международную изоляцию.

Выборы в Беларуси

Напомним, сегодня в Беларуси проходят президентские выборы. Лукашенко переизбирается на седьмой срок . Во время протестов в 2020 году, когда белорусы выходили на мирные акции протестов против фальсификации выборов, Лукашенко уверял, что шестой срок станет последним.

После выборов 2020 года Лукашенко лишился легитимности, оказался в международной изоляции и в полной зависимости от России. В стране на протяжении пяти лет — репрессии в отношении белорусов, сейчас в Беларуси признаны политическими заключенными 1245 человек. После 2020 года страну покинуло порядка 500-600 000 человек — это примерно 6-7 процентов от официально заявленного населения страны.