В Беларуси проходят президентские выборы. Лукашенко переизбирается на седьмой срок
Во время протестов в 2020 году, когда белорусы выходили на мирные акции протестов против фальсификации выборов, Лукашенко уверял, что шестой срок станет последним.
На этих выборах в бюллетени вписаны фамилии пяти кандидатов, но в этот раз у Александра Лукашенко впервые нет реальных противников. После четырех с половиной лет жесткой зачистки политического поля вполне понятно, что нет желающих конкурировать с лидером режима и рисковать своей свободой.
После выборов 2020 года Лукашенко лишился легитимности, оказался в международной изоляции и в полной зависимости от России. В стране на протяжении пяти лет — репрессии в отношении белорусов, сейчас в Беларуси признаны политическими заключенными 1245 человек. После 2020 года страну покинуло порядка 500-600 000 человек — это примерно 6-7 процентов от официально заявленного населения страны.
Согласно исследованию Chatham House, проведенному в декабре 2024 - январе 2025 года, белорусы считают выборы-2025 важным событием, но на избирательные участки идти не хотят. Если в 2020-м „точно“ собирались голосовать 75%, то сейчас только 36%.
За то, чтобы Беларусь прилагала больше усилий по налаживанию отношений со странами ЕС, сегодня выступают 55% опрошенных. Чуть больше половины хотели бы, чтобы уехавшие из страны могли безопасно вернуться на родину.