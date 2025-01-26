В Беларуси проходят президентские выборы. Лукашенко переизбирается на седьмой срок

На этих выборах в бюллетени вписаны фамилии пяти кандидатов, но в этот раз у Александра Лукашенко впервые нет реальных противников. После четырех с половиной лет жесткой зачистки политического поля вполне понятно, что нет желающих конкурировать с лидером режима и рисковать своей свободой.

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Выборы-2025, как и любая электоральная кампания после прихода в 1994 году к власти Александра Лукашенко, не являются ни честными, ни свободными. Подробнее о том, как режим десятилетиями крадет голоса белорусов и белорусок, портал „Зеркало“ рассказал в проекте „Без выбора“.

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После выборов 2020 года Лукашенко лишился легитимности, оказался в международной изоляции и в полной зависимости от России. В стране на протяжении пяти лет — репрессии в отношении белорусов, сейчас в Беларуси признаны политическими заключенными 1245 человек. После 2020 года страну покинуло порядка 500-600 000 человек — это примерно 6-7 процентов от официально заявленного населения страны.

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Согласно исследованию Chatham House, проведенному в декабре 2024 - январе 2025 года, белорусы считают выборы-2025 важным событием, но на избирательные участки идти не хотят. Если в 2020-м „точно“ собирались голосовать 75%, то сейчас только 36%.

За то, чтобы Беларусь прилагала больше усилий по налаживанию отношений со странами ЕС, сегодня выступают 55% опрошенных. Чуть больше половины хотели бы, чтобы уехавшие из страны могли безопасно вернуться на родину.

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