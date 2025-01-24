Трамп обвинил Зеленского в желании воевать с Россией

На вопрос о войне в Украине Трамп ответил: „Это нужно немедленно прекратить. Это не должно было начаться. Я говорил с Путиным об этом. Украина была для него зеницей ока. Не было и шанса, что он когда-либо сделает это. И он не делал этого в течение четырех лет“.

По словам главы Белого дома, в Украине „гибнут миллионы людей“, „города разрушены“. „Байден сделал ужасную работу, позволив этой войне начаться, - продолжил Дональд Трамп. - Он позволил (ценам - Ред.) энергии пойти вверх. Если бы он их снизил, война бы не началась, у Путина не было бы денег. Путин делает все свои деньги на энергии“, - добавил Трамп, отметив, что „это не было основной причиной“.

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„Путин не должен был этого делать. Я не виню только одного. Путин не должен был никогда этого делать и должен был остановиться. Они потеряли около 850 тысяч российских солдат и 700 тысяч украинских солдат, - сказал президент США. - Что касается Зеленского, сейчас он хочет заключить сделку. Но он тоже не должен был допустить эту войну. Он тоже не ангел. В первую очередь, он воюет с гораздо более крупным субъектом, намного крупнее. Да, он высказывался очень храбро. Они были храбры, но мы дали им миллиарды долларов. США дали на 200 млрд долларов больше, чем Европа“.

„Зеленский продолжал сражаться с гораздо более крупным субъектом, намного крупнее, намного могущественнее. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку. Это ничего бы не стоило. Я бы легко добился этой сделки. Но Зеленский решил: „Я хочу воевать!“ А у России 30 тысяч армейских бронемашин. А у Зеленского не было практически ни одной, - продолжил американский президент. - Вы не должны так сражаться. И тогда мы начали поставлять технику. Поставлять и поставлять. Они были смелы, чтобы применять ее. Но в итоге эту войну теперь нужно урегулировать“.

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