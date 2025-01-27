Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС по Беларуси. Кая Каллас и Марта Кос опубликовали свое

Представители Венгрии заблокировали совместное заявление стран Евросоюза о непризнании итогов выборов президента Беларуси, передает DW. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщила медиакорпорация „Радио Свободная Европа/Радио Свобода“ (РСЕ/РС) со ссылкой на источники в Брюсселе. Из-за отсутствия подписи Венгрии ЕС не смог опубликовать совместное заявление 27 своих членов. Вместо этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по политике добрососедства и расширения Марта Кос обнародовали свое заявление.

В документе, в частности, подчеркивалось, что выборы 26 января не являлись „ни свободными, ни справедливыми“, а белорусский народ „заслуживает реального голоса в вопросе о том, кто будет управлять его страной“.

„Беспощадное подавление прав человека, ограничения политического участия и доступа к независимым СМИ в Беларуси лишили избирательный процесс всякой легитимности“, - указывали Каллас и Кос.

Они подчеркнули, что Брюссель продолжит накладывать ограничения на белорусский режим, „одновременно оказывая финансовую поддержку гражданскому обществу, белорусским демократическим силам в изгнании и белорусской культуре“.

Глава ЦИК Беларуси: У Лукашенко - 86,82%

В Беларуси 26 января прошли выборы президента. Глава Центризбиркома (ЦИК) Игорь Карпенко на пресс-конференции заявил, что за 70-летнего Александра Лукашенко, переизбравшегося на седьмой срок, проголосовали 86,82% избирателей. Лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, по официальным данным, получил 2,02% голосов, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк - 1,74%. У главы Коммунистической партии Беларуси Сергея Сыранкова - 3,21%, у индивидуального предпринимателя Анны Канопацкой - 1,86%.

Независимые СМИ выдавлены из Беларуси и признаны там экстремистскими. По информации Белорусской ассоциации журналистов, 42 представителя СМИ находятся в заключении.