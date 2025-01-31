Неожиданно и без объяснений был закрыт YouTube-канал EKRE. Хельме: весь материал пропал

„Не было никакого сообщения или предупреждения. Утром был большой сюрприз и испуг“, - сказала Хельме порталу Delfi. По ее словам, на данный момент все материалы пропали.

Видео также нигде не сохранялись в отдельном архиве. „В наше время все загружается в онлайн-среду. Никто уже не записывает их на устройствах — это действительно вопиюще, что произошло“, - сказала Хельме.

Точная причина, по которой был закрыт канал, неизвестна. „Мы выясняем, работа над этим идет“, - сказала Хельме, которая считает, что речь идет об атаке. „Это настоящая атака на консерваторов. Свобода слова теперь в Эстонии только у одной стороны“, - написала она в своем посте в Facebook.

Хельме отмечает, что в Европе пытаются вытеснить консерваторов или затруднить им жизнь. „Мы все время говорим, как хорошо жить в свободной стране и свободной Европе. А сейчас обсуждают, что в Германии нужно запретить одну партию. Это как дистопия, слова и разговоры уже давно идут отдельно“, - сказала она.

Дистопия — жанр в художественной литературе, описывающий государство, в котором возобладали негативные тенденции развития. Различие с антиутопией: антиутопия всегда заключает в себе критику утопии или конкретного утопического проекта, тогда как в дистопии создается модель общества с комплексом ярко выраженных негативных отличительных признаков, зачастую доведенных до абсурда.

Решение сверху

Как подчеркивает Хельме, на крупных платформах зачастую недостаточно, когда один или несколько человек жалуются на канал, поэтому она предположила, что решение о закрытии канала исходило откуда-то сверху.

„Я, конечно, не представляю, что это кибератака, вариант всё-таки такой, что из Эстонии с очень высокого уровня вышло пожелание действовать подобным образом“, - считает Хельме.

Однако не все еще потеряно, потому что решения можно и оспорить. Но для этого сначала нужно понять, на каком основании закрыли канал.