ГРАФИК | Поддержка коалиционных партий опустилась до самого низкого уровня за последние шесть лет(10)
MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и исследовательская компания Norstat Eesti AS каждую неделю проводит исследование предпочтений населения в отношении политических партий. Согласно последним результатам, 28,3% имеющих право голоса избирателей поддерживают партию Isamaa, 18% поддерживают Партию реформ и 16,2% поддерживают Эстонскую консервативную народную партию (EKRE).
Последние обобщенные результаты отражают период опроса с 16 декабря по 19 января, в котором приняли участие 4001 гражданин Эстонской Республики избирательного возраста.
В последние недели наблюдается небольшой рост поддержки лидирующей партии Isamaa. Поддержка занимающей второе место Партии реформ и расположившейся на третьем месте EKRE за неделю не изменилась.
Преимущество партии Isamaa над Партией реформ в настоящее время составляет 10,3 процентных пункта, и этот разрыв в последние недели неуклонно увеличивается. EKRE отстает от Партии реформ на 1,8 процентных пункта.
За тройкой лидеров следуют Центристская партия (15,1%) и Социал-демократическая партия (11,9%), а самую низкую поддержку среди парламентских партий имеет партия Eesti 200 (2,7%). Поддержка СДПЭ за неделю упала на 1 процентный пункт.
Коалиционные партии поддерживают 32,6% респондентов, оппозиционные — 59,6%. Общая поддержка коалиционных партий никогда не была столь низкой с начала 2019 года, даже в свете скандала вокруг российского бизнеса мужа Каи Каллас.