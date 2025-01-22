ГРАФИК | Поддержка коалиционных партий опустилась до самого низкого уровня за последние шесть лет

Последние обобщенные результаты отражают период опроса с 16 декабря по 19 января, в котором приняли участие 4001 гражданин Эстонской Республики избирательного возраста.

В последние недели наблюдается небольшой рост поддержки лидирующей партии Isamaa. Поддержка занимающей второе место Партии реформ и расположившейся на третьем месте EKRE за неделю не изменилась.

Преимущество партии Isamaa над Партией реформ в настоящее время составляет 10,3 процентных пункта, и этот разрыв в последние недели неуклонно увеличивается. EKRE отстает от Партии реформ на 1,8 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия (15,1%) и Социал-демократическая партия (11,9%), а самую низкую поддержку среди парламентских партий имеет партия Eesti 200 (2,7%). Поддержка СДПЭ за неделю упала на 1 процентный пункт.

Коалиционные партии поддерживают 32,6% респондентов, оппозиционные — 59,6%. Общая поддержка коалиционных партий никогда не была столь низкой с начала 2019 года, даже в свете скандала вокруг российского бизнеса мужа Каи Каллас.

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