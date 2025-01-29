ТАБЛИЦЫ | Суммарный рейтинг правящих партий упал на самый низкий за пять лет уровень

Последние сводные данные отражают период с 30 декабря 2024 до 26 января 2025 года, всего в опросе принял участие 4001 гражданин Эстонской Республики.

За неделю рейтинг Isamaa повысился на 1,5 процентных пункта, и по сравнению с серединой декабря увеличился на 3,4 процентных пункта. Поддержка Партии реформ снижается, по сравнению с началом декабря понизилась на 3,3 процентных пункта. За последние недели рейтинг находящейся на третьем месте EKRE не изменился. Isamaa опережает Партию реформ на 12,6 процентных пункта, EKRE отстает от Партии реформ на 1,2 процентных пункта.

Вслед за первой тройкой следуют Центристская партия (14,8%) и Социал-демократическая партия (11,9%), из представленных в парламенте партий самый низкий рейтинг у Eesti 200 (2,6%). Проводящая опросы партийных предпочтений фирма Norstat отслеживает рейтинг Eesti 200 с момента основания партии, ее поддержка еще никогда не была такой низкой.

Коалиционные партии поддерживают 31,7%, оппозиционные — 60,6% респондентов. С начала 2019 года суммарная поддержка коалиционных партий еще ни разу не была такой низкой.

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