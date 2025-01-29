ОТ РЕДАКЦИИ | Евродепутату Яаку Мадисону грозит „жёлтая карточка“ в Брюсселе

Новость о том, что бельгийская полиция хочет лишить депутатской неприкосновенности депутата Европейского парламента, центриста Яака Мадисона, прозвучала как гром среди серого январского неба – совершенно неожиданно.

Еще будучи членом партии EKRE, Мaдисон оказался в центре скандала с домогательством, когда молодая женщина, работавшая стажером, обвинила его в вольном и неподобающем поведении. Теперь же, будучи центристом, Мaдисон отреагировал на эту новость с беззаботным видом и предложил обращаться к его адвокату за комментариями.

В принципе, это напоминает в меньших масштабах разные случаи движения #MeToo, когда в США женщины обвиняли известных рэперов, певцов, политиков, актеров и других звезд в сексуальных домогательствах. В Эстонии также был подобный скандал, когда одна из сотрудниц Национальной оперы „Эстония“ обвинила своего руководителя Айвара Мяэ в домогательствах. Суд, однако, оправдал Мяэ.

Ситуация с Мадисоном другая, так как расследование в его отношении ведется в рамках юрисдикции уголовного права Бельгии, а предполагаемое преступление квалифицируется как „agression sexuelle“, то есть сексуальное нападение без изнасилования. Бельгийская судебная практика в этом вопросе гораздо более развита и строга: за это преступление теоретически может быть назначено наказание в виде нескольких лет лишения свободы. Но размер наказания зависит от обстоятельств; еапример, применялось ли насилие во время нападения, было ли это первым нарушением, использовалась ли уязвимость жертвы и так далее.

Даже если Мадисон в итоге будет признан виновным, это еще не означает, что он автоматически потеряет свое место в Европейском парламенте. Полномочия члена Европарламента не прекращаются автоматически даже в случае реального тюремного заключения, за исключением случаев, когда сам депутат решит уйти в отставку или если государство-член (в данном случае Эстония) примет решение о прекращении его полномочий в соответствии с национальным законодательством.