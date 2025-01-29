ОТ РЕДАКЦИИ | Евродепутату Яаку Мадисону грозит „жёлтая карточка“ в Брюсселе
Скандал вокруг депутата Европарламента Яака Мадисона является беспрецедентным случаем в эстонской политике, а его последствия и исход невозможно предсказать.
Новость о том, что бельгийская полиция хочет лишить депутатской неприкосновенности депутата Европейского парламента, центриста Яака Мадисона, прозвучала как гром среди серого январского неба – совершенно неожиданно.
Еще будучи членом партии EKRE, Мaдисон оказался в центре скандала с домогательством, когда молодая женщина, работавшая стажером, обвинила его в вольном и неподобающем поведении. Теперь же, будучи центристом, Мaдисон отреагировал на эту новость с беззаботным видом и предложил обращаться к его адвокату за комментариями.
В принципе, это напоминает в меньших масштабах разные случаи движения #MeToo, когда в США женщины обвиняли известных рэперов, певцов, политиков, актеров и других звезд в сексуальных домогательствах. В Эстонии также был подобный скандал, когда одна из сотрудниц Национальной оперы „Эстония“ обвинила своего руководителя Айвара Мяэ в домогательствах. Суд, однако, оправдал Мяэ.
Ситуация с Мадисоном другая, так как расследование в его отношении ведется в рамках юрисдикции уголовного права Бельгии, а предполагаемое преступление квалифицируется как „agression sexuelle“, то есть сексуальное нападение без изнасилования. Бельгийская судебная практика в этом вопросе гораздо более развита и строга: за это преступление теоретически может быть назначено наказание в виде нескольких лет лишения свободы. Но размер наказания зависит от обстоятельств; еапример, применялось ли насилие во время нападения, было ли это первым нарушением, использовалась ли уязвимость жертвы и так далее.
Даже если Мадисон в итоге будет признан виновным, это еще не означает, что он автоматически потеряет свое место в Европейском парламенте. Полномочия члена Европарламента не прекращаются автоматически даже в случае реального тюремного заключения, за исключением случаев, когда сам депутат решит уйти в отставку или если государство-член (в данном случае Эстония) примет решение о прекращении его полномочий в соответствии с национальным законодательством.
Если депутат Европарламента, избранный от Эстонии, будет осужден, было бы логично и достойно, если он добровольно откажется от своего мандата и покинет пост. Однако принудить кого-либо к этому невозможно. Пэтому сейчас слишком рано делать прогнозы о том, как будут развиваться события дальше.
Совет Мадисону, оказавшемуся в такой неловкой ситуации, прост и заключается в следующем: если он утверждает, что невиновен, он должен приложить все усилия, чтобы восстановить свою репутацию.
К сожалению, в Эстонии репутация не считается чем-то важным, ее не особенно-то берегут, но необходимо прийти к тому, чтобы личная репутация начала рассматриваться как значимая часть политического капитала. В этом процессе могут сыграть свою роль и избиратели: в их силах уже сейчас давать политикам, как игрокам в футболе, желтые и красные карточки. Если Мaдисон действительно лишится депутатской неприкосновенности, это можно рассматривать как желтую предупреждающую карточку. Избиратели должны сделать из этого свои выводы.