Яна Тоом о Мадисоне: депутатской неприкосновенности его лишат в любом случае

Если компетентный орган государства-члена подал в Европейский парламент запрос о лишении члена парламента неприкосновенности, то председатель парламента после объявления на пленарном заседании направляет его в ответственный за разбирательство комитет: комитет по юридическим вопросам.

Тоом сказала, что ей стало известно о запросе бельгийской полиции на прошлой неделе. По ее словам, депутатской неприкосновенности Мадисона, скорее всего, лишат. „Это (снятие депутатской неприкосновенности – ред.) в любом случай пройдет. Это нормально, что это пройдет“, – сказала центристка.

„За 10 лет мы [в юридическом комитете] отказали, наверное, лишь однажды, когда речь шла о явном политическом преследовании, — вспоминает Тоом. — Мы всегда так делаем, и, насколько я понимаю, Мадисон сам хочет, чтобы неприкосновенности сняли“.

Сама Тоом также выступает за лишение Мадисона неприкосновенности: „Я определенно поддерживаю это. Я являюсь членом этого комитета и определенно буду голосовать „за““. Мы говорили об этом с Яаком, он в курсе“.

Снятие депутатской неприкосновенности, по словам Тоом, является позитивным моментом в том смысле, что позволяет следователям спокойно выполнять свою работу и не препятствует распространению различных домыслов.

Запрос от бельгийской полиции

„Я получила запрос от компетентных бельгийских органов о лишении Яака Мадисона депутатской неприкосновенности“, — заявила председатель Европарламента Роберта Метсола в начале пленарного заседания Европейского парламента 20 января. Мадисон сообщил Delfi, что комментировать этот вопрос будет только его адвокат, но вскоре после этого сделал публикацию в социальных сетях.

В мае прошлого года издание Eesti Ekspress написало, что молодая женщина обвинила Мадисона в домогательствах. События произошли в Брюсселе, и женщина обратилась с заявлением в местную полицию. Пока неизвестно, связана ли процедура отказа от неприкосновенности с этим делом.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить