Как Центристская партия Таллинном управляла. „Зарплата 7000 евро и служебная машина. Я буду наслаждаться жизнью за чертовы 7000 евро!“

„Я больше не могу работать в Пирита“, - жалуется старейшина Пирита Тынис Лийнат своей спутнице жизни Наталье.

Он говорит это весной 2022 года. Лийнат не знает, что этот разговор, как и все другие его телефонные разговоры, прослушивается в связи с подозрением в совершении преступления.

Далее Лийнат представляет своей подруге план по улучшению жизни. А именно: он обсуждает с Калле Кландорфом, членом Центристской партии в Таллинне, возможность стать начальником „помойки“ - то есть Таллиннского центра переработки отходов.

„У меня будет зарплата 7000 евро и служебная машина. Я буду наслаждаться жизнью за чертовы 7000 евро! Получать такую же зарплату, как и эти долбаные министры!“ - радуется Лийнат.

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