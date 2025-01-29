29.01.2025, 07:00
Как Центристская партия Таллинном управляла. „Зарплата 7000 евро и служебная машина. Я буду наслаждаться жизнью за чертовы 7000 евро!“(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Тынис Лийнат надеялся, что Центристская партия найдет ему хорошую новую работу в столичной партийной „кормушке“. Но вместо этого суд нашел ему камеру в тюрьме.
„Я больше не могу работать в Пирита“, - жалуется старейшина Пирита Тынис Лийнат своей спутнице жизни Наталье.
Он говорит это весной 2022 года. Лийнат не знает, что этот разговор, как и все другие его телефонные разговоры, прослушивается в связи с подозрением в совершении преступления.
Далее Лийнат представляет своей подруге план по улучшению жизни. А именно: он обсуждает с Калле Кландорфом, членом Центристской партии в Таллинне, возможность стать начальником „помойки“ - то есть Таллиннского центра переработки отходов.
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