ЧП и криминал
29.01.2025, 07:00

Как Центристская партия Таллинном управляла. „Зарплата 7000 евро и служебная машина. Я буду наслаждаться жизнью за чертовы 7000 евро!“

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ХОРОШИЕ ДЕНЬГИ: Бывший муниципальный политик Тынис Лийнат не хотел делать политическую карьеру в должности вице-мэра. Ему нужна была работа, которая приносила бы много денег.
ХОРОШИЕ ДЕНЬГИ: Бывший муниципальный политик Тынис Лийнат не хотел делать политическую карьеру в должности вице-мэра. Ему нужна была работа, которая приносила бы много денег.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Тынис Лийнат надеялся, что Центристская партия найдет ему хорошую новую работу в столичной партийной „кормушке“. Но вместо этого суд нашел ему камеру в тюрьме.

„Я больше не могу работать в Пирита“, - жалуется старейшина Пирита Тынис Лийнат своей спутнице жизни Наталье.

Он говорит это весной 2022 года. Лийнат не знает, что этот разговор, как и все другие его телефонные разговоры, прослушивается в связи с подозрением в совершении преступления.

Далее Лийнат представляет своей подруге план по улучшению жизни. А именно: он обсуждает с Калле Кландорфом, членом Центристской партии в Таллинне, возможность стать начальником „помойки“ - то есть Таллиннского центра переработки отходов.

„У меня будет зарплата 7000 евро и служебная машина. Я буду наслаждаться жизнью за чертовы 7000 евро! Получать такую же зарплату, как и эти долбаные министры!“ - радуется Лийнат.

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