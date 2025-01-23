ФОТО И ВИДЕО | Для вернувшегося из США Мартина Хельме устроили шоу. „Эстония еще не понимает, что мы находимся в начале новой эры“

В США Хельме наблюдал за инаугурацией президента Дональда Трампа. В общей сложности он провел в Америке почти две недели. „Самое лучшее чувство — это быть дома“, — сказал он Delfi в Таллиннском аэропорту.

В аэропорту Хельме встречали в основном его однопартийцы. Также в честь него трое молодых людей спели приветственную песню, в которой признавались в любви своему герою.

Кто именно организовал такое шоу и зачем, неизвестно, сами авторы не захотели раскрывать Delfi подробности. Однопартийцы Хельме при этом подчеркнули, что согласно их принципам, существует только два пола.

Смотрите видео неожиданного перформанса!

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Лидер партии EKRE отметил, что поездка была долгой, но она того стоила. „Главное, что я вынес оттуда, — это явные перемены, которые показывают, что мы находимся в начале новой эры“, — сказал он.

„Западный мир, европейская цивилизация находятся в начале новой эры, и это было там очень ощутимо, где бы я ни находился — в Вашингтоне или во Флориде. Я думаю, что Эстония пока этого не понимает“.

Увидеть поближе самого Дональда Трампа Хельме не удалось. „Вокруг него была стена людей, а во-вторых, эти мероприятия очень масштабные“, — пояснил национал-консерватор.

Трамп превзошел ожидания

„Первоначальная инаугурация, на которую нас пригласили, должна была пройти таким образом, что мы бы сидели довольно близко, но это переиграли. Предположительно из-за погодных условий, но на месте звучали предположения, что все-таки из соображений безопасности“.

С момента вступления в должность Трамп уже осуществил несколько изменений. Например, подписал документы о выходе из Парижского соглашения по климату и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По словам Хельме, все прошло даже лучше, чем ожидалось.

„Все, что он (Трамп – прим.ред.) обещал, он начал делать с первого дня. Все, что он начал делать, — это хорошие вещи“, — заявил Хельме.

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