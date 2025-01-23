ФОТО И ВИДЕО | Для вернувшегося из США Мартина Хельме устроили шоу. „Эстония еще не понимает, что мы находимся в начале новой эры“
Депутат Рийгикогу и лидер Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме вернулся из длившейся больше недели поездки в Соединенные Штаты Америки.
В США Хельме наблюдал за инаугурацией президента Дональда Трампа. В общей сложности он провел в Америке почти две недели. „Самое лучшее чувство — это быть дома“, — сказал он Delfi в Таллиннском аэропорту.
В аэропорту Хельме встречали в основном его однопартийцы. Также в честь него трое молодых людей спели приветственную песню, в которой признавались в любви своему герою.
Кто именно организовал такое шоу и зачем, неизвестно, сами авторы не захотели раскрывать Delfi подробности. Однопартийцы Хельме при этом подчеркнули, что согласно их принципам, существует только два пола.
Смотрите видео неожиданного перформанса!
Лидер партии EKRE отметил, что поездка была долгой, но она того стоила. „Главное, что я вынес оттуда, — это явные перемены, которые показывают, что мы находимся в начале новой эры“, — сказал он.
„Западный мир, европейская цивилизация находятся в начале новой эры, и это было там очень ощутимо, где бы я ни находился — в Вашингтоне или во Флориде. Я думаю, что Эстония пока этого не понимает“.
Увидеть поближе самого Дональда Трампа Хельме не удалось. „Вокруг него была стена людей, а во-вторых, эти мероприятия очень масштабные“, — пояснил национал-консерватор.
Трамп превзошел ожидания
„Первоначальная инаугурация, на которую нас пригласили, должна была пройти таким образом, что мы бы сидели довольно близко, но это переиграли. Предположительно из-за погодных условий, но на месте звучали предположения, что все-таки из соображений безопасности“.
С момента вступления в должность Трамп уже осуществил несколько изменений. Например, подписал документы о выходе из Парижского соглашения по климату и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По словам Хельме, все прошло даже лучше, чем ожидалось.
„Все, что он (Трамп – прим.ред.) обещал, он начал делать с первого дня. Все, что он начал делать, — это хорошие вещи“, — заявил Хельме.