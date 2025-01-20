Приглашения получили не все: вот кто из представителей Эстонии будет наблюдать за инаугурацией Дональда Трампа в США

Команда Дональда Трампа пригласила на инаугурацию ряд консервативных бывших и действующих лидеров, а также политиков, со многими из которых Трамп поддерживает контакт, в том числе по телефону. Среди приглашенных — президент Аргентины Хавьер Милей, в то время как лидер Китая Си Цзиньпин решил не присутствовать, отправив вместо себя заместителя.