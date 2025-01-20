Новости Эстонии
20.01.2025, 15:00

Приглашения получили не все: вот кто из представителей Эстонии будет наблюдать за инаугурацией Дональда Трампа в США

 
20 января состоится инаугурация президента США Дональда Трампа.
20 января состоится инаугурация президента США Дональда Трампа.
ФОТО: Matt Rourke | Scanpix

Глава Верховного суда США, Джон Робертс, примет присягу Дональда Трампа ко второму вступлению в должность президента, которое по эстонскому времени состоится чуть позже семи вечера. За этим событием будут наблюдать на месте два представителя Эстонии.

Команда Дональда Трампа пригласила на инаугурацию ряд консервативных бывших и действующих лидеров, а также политиков, со многими из которых Трамп поддерживает контакт, в том числе по телефону. Среди приглашенных — президент Аргентины Хавьер Милей, в то время как лидер Китая Си Цзиньпин решил не присутствовать, отправив вместо себя заместителя.

Множество политиков центристского блока и либералов, включая председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, не получили приглашения, как и эстонский премьер-министр Кристен Михал. Однако посол Эстонии Кристьян Прикк, как представитель страны, подтвердил свое присутствие, что также было официально подтверждено Министерством иностранных дел.

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