20.01.2025, 15:00
Приглашения получили не все: вот кто из представителей Эстонии будет наблюдать за инаугурацией Дональда Трампа в США
ФОТО: | Scanpix
Глава Верховного суда США, Джон Робертс, примет присягу Дональда Трампа ко второму вступлению в должность президента, которое по эстонскому времени состоится чуть позже семи вечера. За этим событием будут наблюдать на месте два представителя Эстонии.
Команда Дональда Трампа пригласила на инаугурацию ряд консервативных бывших и действующих лидеров, а также политиков, со многими из которых Трамп поддерживает контакт, в том числе по телефону. Среди приглашенных — президент Аргентины Хавьер Милей, в то время как лидер Китая Си Цзиньпин решил не присутствовать, отправив вместо себя заместителя.
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