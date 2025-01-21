ВИДЕОИНТЕРВЬЮ | Мартин Хельме в Вашингтоне: Трамп для американцев — полубог, он меня очень вдохновляет!

В интервью Delfi TV Хельме рассказывает о том, что он считает самыми большими вызовами срока полномочий Трампа, как Трамп намерен изменить мировую политику и какое влияние все это окажет на Эстонию. Кроме того, о том, почему консервативное крыло в настоящее время находится в таком низком рейтинге в Эстонии, в то время как в других частях Европы оно, похоже, растет, а также кратко затрагиваем тему фальсификации выборов, которая была одной из главных тезисы предвыборной кампании Дональда Трампа. Разумеется, мы не оставили без внимания дальнейшую поддержку Украины и отношений США с НАТО.