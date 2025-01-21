За рубежом
21.01.2025, 07:31

ВИДЕОИНТЕРВЬЮ | Мартин Хельме в Вашингтоне: Трамп для американцев — полубог, он меня очень вдохновляет!

 

Председатель EKRE Мартин Хельме — единственный эстонский политик, присутствовавший на инаугурации президента США Дональда Трампа. Какое впечатление это на него произвело, и что значит для США новый президент-консерватор?

В интервью Delfi TV Хельме рассказывает о том, что он считает самыми большими вызовами срока полномочий Трампа, как Трамп намерен изменить мировую политику и какое влияние все это окажет на Эстонию. Кроме того, о том, почему консервативное крыло в настоящее время находится в таком низком рейтинге в Эстонии, в то время как в других частях Европы оно, похоже, растет, а также кратко затрагиваем тему фальсификации выборов, которая была одной из главных тезисы предвыборной кампании Дональда Трампа. Разумеется, мы не оставили без внимания дальнейшую поддержку Украины и отношений США с НАТО.

Хельме отправился с недельным визитом в США, где посетил инаугурацию Трампа, а также иерусалимский молитвенный завтрак в доме Трампа в Мар-а-Лаго.

Об экономике, иммиграции и консерватизме, а также многом можете послушать в полной версии видеоинтервью (на эстонском языке)!

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