БОЛЬШОЙ ОБЗОР | План работы Трампа: разбить „ось зла“, замирить Россию и усилить НАТО
Дональд Трамп вновь вступает в должность президента США, на этот раз сталкиваясь с беспрецедентными международными вызовами. От войны между Россией и Украиной до территориальных претензий к Канаде, Гренландии и Панаме – второй срок Трампа будет не менее сложным, чем первый. Сумеет ли Трамп справиться с новыми задачами и „сделать Америку вновь великой“? В вопросе разбирался специалист в области международных отношений Никита Волков.
20 января 2025 года проходит инаугурация избранного на пост президента США Дональда Трампа. Для республиканца данная церемония будет не в диковинку, ведь 20 января 2017 года состоялось его первое вступление в должность президента США. Стоит заметить, что в сравнении с 2017 годом Дональду Трампу с первых дней своего второго президентского срока предстоит активная работа по решению ряда серьёзных международных кризисов: войны между Россией и Украиной и войны между Израилем и ХАМАС – соглашение о прекращении огня между ними пока не гарантирует полного и бесповоротного окончания войны.