БОЛЬШОЙ ОБЗОР | План работы Трампа: разбить „ось зла“, замирить Россию и усилить НАТО

20 января 2025 года проходит инаугурация избранного на пост президента США Дональда Трампа. Для республиканца данная церемония будет не в диковинку, ведь 20 января 2017 года состоялось его первое вступление в должность президента США. Стоит заметить, что в сравнении с 2017 годом Дональду Трампу с первых дней своего второго президентского срока предстоит активная работа по решению ряда серьёзных международных кризисов: войны между Россией и Украиной и войны между Израилем и ХАМАС – соглашение о прекращении огня между ними пока не гарантирует полного и бесповоротного окончания войны.