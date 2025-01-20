Мнение
20.01.2025, 16:59

БОЛЬШОЙ ОБЗОР | План работы Трампа: разбить „ось зла“, замирить Россию и усилить НАТО

 
Никита Волков
Мир погружается в хаос войны и непреходящих кризисов. Сумеет ли новый президент США Дональд Трамп ответить на эти вызовы и переформатировать мировой порядок, сделав "Америку снова великой"?
Мир погружается в хаос войны и непреходящих кризисов. Сумеет ли новый президент США Дональд Трамп ответить на эти вызовы и переформатировать мировой порядок, сделав "Америку снова великой"?
ФОТО: Brian Snyder | Scanpix

Дональд Трамп вновь вступает в должность президента США, на этот раз сталкиваясь с беспрецедентными международными вызовами. От войны между Россией и Украиной до территориальных претензий к Канаде, Гренландии и Панаме – второй срок Трампа будет не менее сложным, чем первый. Сумеет ли Трамп справиться с новыми задачами и „сделать Америку вновь великой“? В вопросе разбирался специалист в области международных отношений Никита Волков.

20 января 2025 года проходит инаугурация избранного на пост президента США Дональда Трампа. Для республиканца данная церемония будет не в диковинку, ведь 20 января 2017 года состоялось его первое вступление в должность президента США. Стоит заметить, что в сравнении с 2017 годом Дональду Трампу с первых дней своего второго президентского срока предстоит активная работа по решению ряда серьёзных международных кризисов: войны между Россией и Украиной и войны между Израилем и ХАМАСсоглашение о прекращении огня между ними пока не гарантирует полного и бесповоротного окончания войны.

Более того, угрозой для устоявшегося западного миропорядка остаются Китай, Иран и Северная Корея – нет и доли сомнения, что Дональд Трамп будет стремиться обеспечить продолжение верховенства евроатлантического устройства мира путём оказания максимального давления на вышеупомянутые страны. Тем не менее, последние заявления Дональда Трампа, связанные с притязаниями на Канаду, Гренландию и Панамский канал, могут вызвать следующий вопрос: готов ли Трамп сам следовать международному праву и нормам, которые являются неотъемлемой частью западного миропорядка?

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