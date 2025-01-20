Лучший первый день? Чего ждать от инаугурации Трампа: погода, флаги, наряды, чаепития, песни - на 200 млн долларов

В 2021 году Дональд Трамп демонстративно не явился на инаугурацию своего оппонента Джо Байдена, которому он проиграл. Он уехал во Флориду перед церемонией, пообещав, что „мы вернемся в той или иной форме“. При этом Трамп, соблюдая президентскую традицию, все же оставил преемнику письмо на столе „Резолют“ в Овальном кабинете. Его содержание не разглашалось.