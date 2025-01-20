За рубежом
20.01.2025, 15:25

Лучший первый день? Чего ждать от инаугурации Трампа: погода, флаги, наряды, чаепития, песни - на 200 млн долларов

 
Кристина Худенко
Избранный президент Дональд Трамп выступает на ужине в Музее архитектуры 19 января 2025 года в Вашингтоне. Мелания Трамп слушает его выступление.
Избранный президент Дональд Трамп выступает на ужине в Музее архитектуры 19 января 2025 года в Вашингтоне. Мелания Трамп слушает его выступление.
ФОТО: Evan Vucci | Copyright 2025 The Associated Press

20 января в вашингтонском Капитолии пройдет инаугурация старого нового президента США 78-летнего Дональда Трампа. К присяге 47-го лидера Америки приведут в 12.00 — это 19.00 по эстонскому времени. На празднование события приглашены около 1400 VIP-гостей. По сведениям американских СМИ, на всю церемонию потратят около 200 млн долларов.

В 2021 году Дональд Трамп демонстративно не явился на инаугурацию своего оппонента Джо Байдена, которому он проиграл. Он уехал во Флориду перед церемонией, пообещав, что „мы вернемся в той или иной форме“. При этом Трамп, соблюдая президентскую традицию, все же оставил преемнику письмо на столе „Резолют“ в Овальном кабинете. Его содержание не разглашалось.

Джо Байден намерен участвовать в церемонии. И тоже передаст свои напутствия последователю.

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