Алар Карис поздравил Дональда Трампа и пригласил его в Эстонию

„Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США. Я поздравил президента Трампа и подчеркнул важность сотрудничества между Эстонией и Соединенными Штатами в вопросе продвижения безопасности и демократических ценностей“, - написал Карис в социальных сетях.

„Мы твердо стоим вместе в НАТО, разделяя ответственность и противостоя общим угрозам безопасности. Я пригласил президента Трампа посетить Эстонию для дальнейшего укрепления тесных отношений между двумя нашими странами“, - добавил он.

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