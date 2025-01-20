Новости Эстонии
20.01.2025, 19:37

Алар Карис поздравил Дональда Трампа и пригласил его в Эстонию

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Президент Алар Карис
Президент Алар Карис
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Президент ЭР поздравил Дональда Трампа со вступление в должность и пригласил его посетить Эстонию.

„Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США. Я поздравил президента Трампа и подчеркнул важность сотрудничества между Эстонией и Соединенными Штатами в вопросе продвижения безопасности и демократических ценностей“, - написал Карис в социальных сетях.

„Мы твердо стоим вместе в НАТО, разделяя ответственность и противостоя общим угрозам безопасности. Я пригласил президента Трампа посетить Эстонию для дальнейшего укрепления тесных отношений между двумя нашими странами“, - добавил он.

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