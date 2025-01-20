Старые-новые люди Трампа. Кто займет ключевые позиции в команде нового президента США
20 ноября в Вашингтоне пройдет инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. С этого момента чиновники администрации Байдена покинут свои посты. Их должны занять новые люди, которых назначит Дональд Трамп. Delfi собрал сведения о ключевых фигурах в новой администрации Трампа, а также об их позиции по российско-украинскому конфликту и НАТО.
В число чиновников, которые будут определять внешнюю и оборонную политику США на следующие четыре года, входит девять человек. Это вице-президент, госсекретарь, министр обороны, спецпосланник президента по России и Украине, директор национальной разведки, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и глава администрации. Некоторые из них должны быть утверждены Сенатом, но никаких препятствий к этому не видно - республиканцы контролируют верхнюю палату. К этому кругу необходимо добавить Илона Маска. IT-олигарх и активный сторонник Трампа не является кандидатом на какой-либо пост, но он - один из самых ярких участников американской внешней политики.Никто из них не придерживается позиции безусловной помощи Украине, некоторые повторяют утверждения российской пропаганды, кому-то может не хватить квалификации для занятия соответствующей должности.
Сенатор Джеймс Вэнс, избранный вице-президент США
„Меня не особо волнует, что будет с Украиной так или иначе“, - так Вэнс обозначил свою позицию по вопросу помощи Украине в начале конфликта в 2022 году. Он утверждал, что война в Украине обходится Америке слишком дорого. Украина, считает Вэнс, должна заключить с Россией сделку на ее условиях - отдать территории, захваченные Путиным, и стать нейтральным государством. Восстановление территориальной целостности Украины Вэнс считает „фантастикой“. После заявления Трампа о возможности использования военной силы для захвата Гренландии, смягчил его слова, сказав, что „по Гренландии будет сделка“.
Джеймс Вэнс - креатура консервативного IT-магната Питера Тиля, иммигранта из Германии, и ультраконсервативного фонда Heritage („Проект 2025“, политическая программа Трампа). В сентябре 2024 года Вэнс угрожал выходом США из НАТО, если европейские страны будут продолжать регулировать американские IT-платформы. Вице-президент США входит в Совет по нацбезопасности США и участвует в выработке решений по безопасности и внешней политике.
Cенатор Марко Рубио, номинирован на пост Госсекретаря США
Рубио - еще один выходец из Флориды в новой администрации Трампа. Он представляет штат в Сенате США с 2011 года. В 2016 году он был соперником Трампа в республиканских праймериз. Рубио - сын кубинских эмигрантов, которые стали гражданами США лишь в 1975 году, уже после его рождения.
Он - один из наиболее умеренных членов команды Трампа, хотя и имеет репутацию „ястреба“ и „интервенциониста“. В 2023 году он стал соавтором закона, который запрещает американским президентам выходить из НАТО без согласия Сената. Рубио - многолетний член сенатского Комитета по международным делам и пользуется уважением сенаторов от обоих партий.
15 января Рубио предстал перед своими коллегами по комитету. Во время слушаний он назвал Китай „самым сильным и опасным противником, с которым когда-либо сталкивалась эта страна“, и сказал, что компартия Китая „лгала, обманывала, взломала и украла свой путь к статусу мировой сверхдержавы за наш счет“. По поводу украинского конфликта Рубио заявил, что его „нужно прекратить“, сказал, что „обе стороны должны будут пойти на уступки“ и назвал полную победу Украины „нереалистичной“. Экономические санкций против России, по его словам, могут стать разменной монетой в переговорах с РФ. Рубио также выступил против сокращений финансирования Госдепа, как это намереваются сделать другие члены команды Трампа
Рубио также заявил, что голосовал против последнего пакета помощи Украине, потому что он не включал положений о защите южной американской границы от нелегальных эмигрантов.
Скорее всего, Марко Рубио будет утвержден в должности.
Комментатор FOX News Питер Хегсет, номинирован на пост министра обороны
Хегсет служил в Национальной гвардии США и закончил службу в ранге майора. Однако он никогда не командовал подразделением крупнее взвода. С 2004 по 2005 год он служил на базе Гуантанамо, где в жестоких условиях содержались и подвергались пыткам подозреваемые в исламском терроризме. С 2005 по 2006 годы служил в Ираке. После отставки Хегсет возглавлял две политические организации ветеранов. Обе из них разорились из-за нецелевого расходования средств. В 2014 году стал комментатором FOX News по оборонным вопросам, выступал как активный сторонник Трампа.
В своей книге „Американский крестовый поход: наша борьба за свободу“ Хегсет утверждал, что в случае победы демократов на выборах 2020 года в стране будет гражданская война. Он также заявлял, что отцы-основатели не хотели, чтобы США были демократией. Хегсет называл союзников США по НАТО „устаревшими, недееспособными, уязвимыми и импотентными“. Утверждал, что НАТО — не альянс, а „оборонное соглашение для Европы, оплаченное и поддерживаемое США“.
В 2020 году Хегсет вызвался охранять инаугурацию Джо Байдена, но был отстранен по соображениям безопасности. Трижды женат, разводился из-за многочисленных супружеских измен. Подозревался в изнасиловании, но дело не возбудили. В рамках гражданского обвинения заплатил жертве компенсацию за неразглашение. Существую свидетельства систематического пьянства Хегсета, в том числе во время его работы на FOX News.
Скорее всего, Хегсет будет утвержден Сенатом.
Кит Келлог, спецпредставитель президента США по России и Украине
Отставной генерал-полковник армии США Кит Келлог в первой администрации Трампа возглавлял Совет по нацбезопасности, недолгое время был советником по нацбезопасности, а затем советником по нацбезопасности вице-президента Майкла Пенса.
Во время расследования, приведшего к первому импичменту Трампа, Келлог утверждал, что не слышал „ничего неправильного и неподобающего“ в разговоре Трампа с Зеленским. Напомним, в том разговоре Трамп требовал от Зеленского провести расследование против сына Джо Байдена угрожая задержкой военной помощи.
Так называемый „план Келлога“ по заключению мира в Украине по сути заключается в признании всех российских завоеваний. Поездка Келлога в Киев, намеченная на первую неделю января, была отложена по неясным причинам.
Утверждение Келлога в должности Сенатом не требуется.
Член палаты Представителей Тулси Габбард, номинирована на пост директора национальной разведки
Директор национальной разведки возглавляет все американские спецслужбы, координирует их деятельность и получает доступ ко всей наиболее чувствительной разведывательной информации.
Габбард - подполковник армии США. С 2004 года она служила в Нацгвардии штата Гавайи, была в Ираке и Кувейте. Но большая часть ее карьеры прошла на территории США на административных должностях. В 2013 году она была избрана в Палату представителей от демократической партии. С 2013 по 2016 Габбард была зампредом национального комитета Демпартии. Она поддерживала выдвижение самого левого демократического кандидата - Берни Сандерса на президентских выборах 2016 года. В 2019 году она безуспешно выдвигала свою кандидатуру в президенты на демократических праймериз. В 2021 году Габбард переизбираться не стала.
В 2014 Габбард осудила российское вторжение в Украину и аннексию Крыма, призывала к более активной поддержке Киева. Однако с 2017 года ее позиция резко изменилась. Она стала повторять заявления России - обвинять США и НАТО в провоцировании конфликта, утверждать, что США хотят свергнуть Путина. В начале полномасштабного российского вторжения в 2022 году Габбард завила, что оно было спровоцировано возможным вступлением Украины в НАТО.
Габбард встречалась с ныне свергнутым сирийским диктатором Башаром Ассадом и публично защищала его режим. Кроме того, она требовала снять обвинения с Эдварда Сноудена, который опубликовал секретные данные и сбежал в Россию.
В марте 2022 года она разместила в соцсети X видеозапись, на которой повторяла ложную информацию о том, что в Украине якобы расположены американские лаборатории по разработке биологического оружия. В этом году Габбард поддержала выдвижение Трампа.
Сенаторы США - демократы и республиканцы испытывают сомнения в возможности ее утверждения в должности. Однако никакие другие кандидатуры пока не рассматриваются. Слушание комитета по разведке, первая ступень к утверждению в должности, также пока не назначено.
Член Палаты представителей Майкл Уолтц, будущий советник по нацбезопасности
В отличие от Хегсета, Уолтц - профессиональный военный, полковник спецназа армии и нацгвардии Флориды. Служил в Афганистане, Ираке и Африке. На действительной службе с 1996 по 2006 год. В администрации Буша он занимал должность директора по оборонной политике Пентагона и советника вице-президента Дика Чейни по борьбе с терроризмом.
На подготовке афганских военных Уолтц заработал через свою частную военную компанию около 25 млн долларов.
В 2019 году Уолц был впервые избран в Палату представителей от округа во Флориде и с тех пор постоянно переизбирался. Поддержал пересмотр результатов выборов в пользу Трампа в 2020 году, выступал против расследования мятежа 6 января 2021 года. Предлагал объявить войну мексиканским картелям. Выступал против вывода войск из Афганистана согласно сделке, заключенной Трампом. Считает главным врагом США Китай. Последовательно голосовал против оказания Украине военной помощи.
В своей статье в журнале The Economist в ноябре прошлого года Уолц заявил, что предоставление военной помощи Украине на неопределенный срок — это „рецепт провала“, но США могут предоставить ей „больше оружия с меньшими ограничениями“, если Путин откажется вести переговоры.
Утверждение в должности Сенатом не требуется.
Бывший директор национальной разведки Джон Рэтклифф, номинирован на пост директора ЦРУ
Во время первого срока Трампа Рэтклифф 8 месяцев был Директором по национальной безопасности - координатором всех американских спецслужб. До этого он с 2014 года представлял в Палате представителей штат Техас. Во время своей работы на Трампа, Рэтклифф прославился своей агрессивной критикой в адрес расследований российского вмешательства в президентскую кампанию 2016 года. После своей отставки Рэтклифф сотрудничал с фондом Heritage, и является одним из соавторов „Проекта 2025“.
На встрече с сенатским комитетом по международным делам 15 января Рэтклифф заявил, что при нем агентство будет собирать и предоставлять разведданные без политической предвзятости. Он пообещал, что сделает ЦРУ более расположенным к риску и более готовым проводить тайные операции по приказу президента, „отправляясь туда, куда никто другой не может пойти, и делая то, что никто другой не может сделать“.
Он также пообещал, что анализ агентства будет объективным, „никогда не позволяя политическим или личным предубеждениям затуманивать наши суждения или заражать наши продукты“.
Скорее всего, утверждение Рэтклиффа - решенный вопрос.
Политконсультант Сьюзи Уайлс, будущий глава администрации Белого дома
Уайлс станет первой женщиной на этом посту. Ее должность предполагает управление повседневной деятельностью президента США и разработку политического курса администрации. Уайлс - политический консультант с многолетним опытом и длительными связями со штабом Трампа. Однако она не имеет никакого опыта во внешней политике.
Уайлс начала свою карьеру в администрации Рональда Рейгана, затем много лет работала в американской провинции. В 2010 она руководила предвыборной кампанией республиканского кандидата в губернаторы Флориды Рика Скотта - идейного предшественника Трампа. В 2016 году Уйалс руководила кампанией Трампа во Флориде. В 2018 руководила успешной губернаторской кампанией республиканца Рона ДеСантиса во Флориде. Уайлс также работала лоббистом, в частности на правительство Нигерии и руководство венесуэльской телесети Globovision, находящейся в США под санкциями с 2019 года.
С августа 2022 стала главой предвыборного штаба Трампа. Утверждение Сенатом не требуется.
Бизнесмен Илон Маск, номинирован на пост со-руководителя будущего Агентства по эффективности правительства
Иммигрант из Южной Африки. Самый богатый человек в мире (состояние 427 млрд долларов). Предполагается, что новое ведомство под его руководством будет заниматься сокращением американского госаппарата. Пока никаких успехов на этой почве Маск не добился. Занимался словесными интервенциями во внутреннюю политику Великобритании и Германии на стороне крайне-правых и ультра-правых политиков. Согласно информации Wall Street Journal, Маск и вовсе с 2022 года постоянно общался по телефону с Владимиром Путиным. Тот даже просил его не включать Starlink над Тайванем в качестве услуги Си Цзиньпиню. Позиция Маска по Украине с конца 2022 года практически повторяет позицию Путина.
Маск - генеральный директор SpaceX, Tesla и владелец соцсети Х (ранее Twitter) и один из крупнейших подрядчиков американского правительства. Все проекты SpaceX разрабатываются на деньги НАСА и Министерства обороны США c 2006 года. В 2025 году только Starlink получит 3 миллиарда долларов по контрактам с американским правительством. Пентагон заплатит Маску 537 миллиона долларов до 2027 года за обеспечение работы Starlink в Украине. В июне SpaceX получила контракт на 843 миллиона долларов на разработку аппарата для выведения с орбиты МКС.
Слушания в Сенате пока не назначены. Агентство по эффективности еще не создано. Каков будет его статус в администрации Трампа, еще не известно.