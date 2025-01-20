Старые-новые люди Трампа. Кто займет ключевые позиции в команде нового президента США

Рубио - еще один выходец из Флориды в новой администрации Трампа. Он представляет штат в Сенате США с 2011 года. В 2016 году он был соперником Трампа в республиканских праймериз. Рубио - сын кубинских эмигрантов, которые стали гражданами США лишь в 1975 году, уже после его рождения.

Джеймс Вэнс - креатура консервативного IT-магната Питера Тиля, иммигранта из Германии, и ультраконсервативного фонда Heritage ( „Проект 2025 “, политическая программа Трампа). В сентябре 2024 года Вэнс угрожал выходом США из НАТО, если европейские страны будут продолжать регулировать американские IT-платформы. Вице-президент США входит в Совет по нацбезопасности США и участвует в выработке решений по безопасности и внешней политике.

„Меня не особо волнует, что будет с Украиной так или иначе“, - так Вэнс обозначил свою позицию по вопросу помощи Украине в начале конфликта в 2022 году. Он утверждал, что война в Украине обходится Америке слишком дорого. Украина, считает Вэнс, должна заключить с Россией сделку на ее условиях - отдать территории, захваченные Путиным, и стать нейтральным государством. Восстановление территориальной целостности Украины Вэнс считает „фантастикой“. После заявления Трампа о возможности использования военной силы для захвата Гренландии, смягчил его слова, сказав, что „по Гренландии будет сделка“.

В число чиновников, которые будут определять внешнюю и оборонную политику США на следующие четыре года, входит девять человек. Это вице-президент, госсекретарь, министр обороны, спецпосланник президента по России и Украине, директор национальной разведки, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и глава администрации. Некоторые из них должны быть утверждены Сенатом, но никаких препятствий к этому не видно - республиканцы контролируют верхнюю палату. К этому кругу необходимо добавить Илона Маска. IT-олигарх и активный сторонник Трампа не является кандидатом на какой-либо пост, но он - один из самых ярких участников американской внешней политики.Никто из них не придерживается позиции безусловной помощи Украине, некоторые повторяют утверждения российской пропаганды, кому-то может не хватить квалификации для занятия соответствующей должности.

Он - один из наиболее умеренных членов команды Трампа, хотя и имеет репутацию „ястреба“ и „интервенциониста“. В 2023 году он стал соавтором закона, который запрещает американским президентам выходить из НАТО без согласия Сената. Рубио - многолетний член сенатского Комитета по международным делам и пользуется уважением сенаторов от обоих партий.

15 января Рубио предстал перед своими коллегами по комитету. Во время слушаний он назвал Китай „самым сильным и опасным противником, с которым когда-либо сталкивалась эта страна“, и сказал, что компартия Китая „лгала, обманывала, взломала и украла свой путь к статусу мировой сверхдержавы за наш счет“. По поводу украинского конфликта Рубио заявил, что его „нужно прекратить“, сказал, что „обе стороны должны будут пойти на уступки“ и назвал полную победу Украины „нереалистичной“. Экономические санкций против России, по его словам, могут стать разменной монетой в переговорах с РФ. Рубио также выступил против сокращений финансирования Госдепа, как это намереваются сделать другие члены команды Трампа

Рубио также заявил, что голосовал против последнего пакета помощи Украине, потому что он не включал положений о защите южной американской границы от нелегальных эмигрантов.

Скорее всего, Марко Рубио будет утвержден в должности.

Комментатор FOX News Питер Хегсет, номинирован на пост министра обороны

Хегсет служил в Национальной гвардии США и закончил службу в ранге майора. Однако он никогда не командовал подразделением крупнее взвода. С 2004 по 2005 год он служил на базе Гуантанамо, где в жестоких условиях содержались и подвергались пыткам подозреваемые в исламском терроризме. С 2005 по 2006 годы служил в Ираке. После отставки Хегсет возглавлял две политические организации ветеранов. Обе из них разорились из-за нецелевого расходования средств. В 2014 году стал комментатором FOX News по оборонным вопросам, выступал как активный сторонник Трампа.