МНЕНИЕ | Трамп будет менять мир под себя, а не под Путина

20 января 2025 года Дональд Трамп официально вступает в должность президента США. Владимира Путина не будет на его инаугурации, но последние два с половиной года он едва ли не больше других мировых лидеров болел за возвращение Трампа в Белый дом, считая, что тот прекратит помощь Украине и та сама падет к ногам Москвы.