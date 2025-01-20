Мнение
20.01.2025, 15:02

МНЕНИЕ | Трамп будет менять мир под себя, а не под Путина

 
Не приближать НАТО к границам России, иначе - новая война
Sergei Kovalchenko
журналист
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: YURI KOCHETKOV | Scanpix

20 января 2025 года Дональд Трамп официально вступает в должность президента США. Владимира Путина не будет на его инаугурации, но последние два с половиной года он едва ли не больше других мировых лидеров болел за возвращение Трампа в Белый дом, считая, что тот прекратит помощь Украине и та сама падет к ногам Москвы.

Чего ждет Кремль от Трампа сейчас? На поверхности – признание реалий на украинском фронте, снятие антироссийских санкций, полный отказ от расширения НАТО на Восток и раздел мира на сферы влияния между Россией, Китаем и США.

О мире на днях заговорила ведущая кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян. В интервью, которое она дала гламурному блогеру Вячеславу Манучарову, было обозначено то, каким хочет видеть будущее мирное соглашение Владимир Путин. У нас есть основание так считать, потому что Симоньян если и высказывается на подобные темы публично, то всегда очень аккуратно и точно обозначает кремлевский нарратив.

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