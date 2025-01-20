20.01.2025, 15:02
МНЕНИЕ | Трамп будет менять мир под себя, а не под Путина
Не приближать НАТО к границам России, иначе - новая война
ФОТО: | Scanpix
20 января 2025 года Дональд Трамп официально вступает в должность президента США. Владимира Путина не будет на его инаугурации, но последние два с половиной года он едва ли не больше других мировых лидеров болел за возвращение Трампа в Белый дом, считая, что тот прекратит помощь Украине и та сама падет к ногам Москвы.
Чего ждет Кремль от Трампа сейчас? На поверхности – признание реалий на украинском фронте, снятие антироссийских санкций, полный отказ от расширения НАТО на Восток и раздел мира на сферы влияния между Россией, Китаем и США.
Уже подписаны?