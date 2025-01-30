В детском саду в Маарду воспитатели тащили маленького ребенка. „Это такой метод воспитания?“

30 января в группе в фейсбуке „Maardu City“ появился пост от анонимного пользователя. „Увидела такую картину. Это нормальное поведение у воспитателей? Взять ребенка за куртку за плечо, толкнуть и кричать на эстонском языке: „Уходи отсюда давай“ , так еще при этом тащили ребенка как не знаю что…. Я конечно все понимаю, ребенок может не слушаться. Но разве педагоги могут так относиться к детям? Ребенок еще маленький. Уже не первый раз вижу, как относятся к детям там… Может это такой метод воспитания? Не хочу никого оскорбить или обвинить, но это не очень хорошо“.