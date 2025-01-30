ФОТО и ВИДЕО | В Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с вертолетом и упал в реку

По данным FAA, самолет совершал регулярный рейс из города Вичита в Канзасе в Вашингтон.

В соцсетях распространяется видео столкновения.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в авиакомпании American Airlines, в списках упавшего самолета числится 60 пассажиров, а также еще четыре члена экипажа.

В Национальном аэропорту имени Рейгана находятся бригады экстренных служб, в составе которых более десятка пожарных машин и машин скорой помощи. Аэропорт приостановил все полеты, пока аварийно-спасательные службы реагируют на катастрофу. Рейсы, которые должны были приземлиться в Национальном аэропорту имени Рейгана, перенаправляются в Международный аэропорт имени Даллеса, расположенный примерно в 45 километрах.

По данным пожарно-спасательного управления округа Колумбия, самолет упал в реку Потомак, протекающую через Вашингтон. Управление сообщило в сети X, что на данный момент пожарные катера проводят на реке поисковые работы.

The Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что полиция извлекла из воды „множество тел“, выживших пока не обнаружили. Сенатор Тед Круз из Техаса заявил, что „есть погибшие“, но не уточнил, сколько их.

По имеющимся данным, на борту вертолета находились трое военнослужащих армии США. Речь идет о вертолете армии США UH-60 Black Hawk, который базировался в штате Вирджиния.

По данным Федерального управления гражданской авиации, на которые ссылается агентство AP, непосредственно перед крушением заходивший на посадку самолет запросил у диспетчеров аэропорта разрешение сменить полосу посадки. Одобрив запрос, диспетчеры связались с вертолетом и попросили его уступить путь. Менее чем через минуту после этого произошло столкновение.

Президент США Дональд Трамп был проинформирован об инциденте. „Да благословит Господь их души“, - заявил Трамп, добавив, что позднее предоставит детальные данные о катастрофе.

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