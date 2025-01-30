Экономика
30.01.2025, 09:15

Выкупленный ОАЭ эстонский стартап сокращает половину сотрудников

 
Коллективное сокращение затронет большинство ролей в компании, но больше всего пострадают руководители проектов и инженеры-программисты
Коллективное сокращение затронет большинство ролей в компании, но больше всего пострадают руководители проектов и инженеры-программисты
ФОТО: Joyseulay | Shutterstock

Занимающийся разработкой технологий блокчейна стартап Guardtime, владельцем которого в 2023 году стала связанная с королевской семьей Объединенных Арабских Эмиратов инвестиционная фирма, сократит половину сотрудников, пишут „Деловые ведомости“.

На прошлой неделе Guardtime уведомил Кассу по безработице о планах сократить 25 человек. Согласно налоговым декларациям, в четвертом квартале прошлого года в компании работало 48 человек, следовательно, технологическая фирма планирует сократить штат наполовину.

Стартап Guardtime был создан с целью разработать „метку времени“ или цифровой отпечаток, который позволил бы впоследствии определить, являются ли данные файла подлинными или измененными. На протяжении многих лет о компании говорили как об истории успеха эстонского технологического сектора.

Более подробно читайте на dv.ee.

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