Выкупленный ОАЭ эстонский стартап сокращает половину сотрудников

На прошлой неделе Guardtime уведомил Кассу по безработице о планах сократить 25 человек. Согласно налоговым декларациям, в четвертом квартале прошлого года в компании работало 48 человек, следовательно, технологическая фирма планирует сократить штат наполовину.

Стартап Guardtime был создан с целью разработать „метку времени“ или цифровой отпечаток, который позволил бы впоследствии определить, являются ли данные файла подлинными или измененными. На протяжении многих лет о компании говорили как об истории успеха эстонского технологического сектора.