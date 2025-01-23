Оборот эстонского стартап-сектора вырос в прошлом году

По данным Startup Estonia, в конце 2024 года в Эстонии насчитывалось около 1600 стартап-компаний. По словам руководителя Startup Estonia Вайдо Миххейма, несмотря на продолжающуюся турбулентность на мировых рынках, эстонский стартап-сектор остаётся стабильным. „Прошлый год был нелёгким для основателей, но стартап-сектор продемонстрировал стабильный рост, являясь также важным налогоплательщиком для государства. Приятно отметить, что молодые стартапы в возрасте до 5 лет также продемонстрировали стабильный рост оборота и в привлеченных инвестиций“, – подчеркнул Миххейм.

Стартапом с самым большим оборотом в прошлом году снова стал Bolt, чей оборот достиг рекордных 1,4 млрд евро. За ним следуют Pipedrive (282 млн евро), Veriff (102 млн евро), Yolo (79,6 млн евро) и BetPawa (68,1 млн евро).

Стартапы уплатили в государственный бюджет 382 млн евро в виде государственных налогов и 367 млн евро в виде налогов на рабочую силу, что на 4% больше, чем годом ранее. Крупнейшими плательщиками налогов на рабочую силу стали Bolt (41,8 млн евро), Wise (38 млн евро), Playtech (18,1 млн евро), Yolo (15,6 млн евро) и Pipedrive (14,5 млн евро).

Объём привлечённых инвестиций в прошлом году сократился

В 2024 году стартапы привлекли 326,6 млн евро, что на 23% меньше, чем годом ранее. За год было заключено 57 сделок – на 17 меньше, чем в 2023 году. Средний размер сделки остался на уровне 5,7 млн евро, но количество сделок свыше 1 млн евро сократилось до 29 (в 2023 году их было 41).

„Хотя это самый низкий показатель за последние пять лет, я пока не стал бы делать далеко идущие прогнозы. У местных венчурных инвесторов сейчас высокий уровень капитализации, в фондах около 1 млрд евро ждёт инвестиций. Посмотрим на результаты следующих кварталов“, – сказал Миххейм.

Самую крупную инвестицию в 2024 году привлекла компания Starship Technologies – 90 млн евро. Следующими по объёму инвестиции получили Stargate Hydrogen (42 млн евро), Elcogen (30 млн евро), Tuum (25 млн евро) и Pactum (18 млн евро).