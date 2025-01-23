Оборот эстонского стартап-сектора вырос в прошлом году
Оборот эстонского стартап-сектора вырос в прошлом году на 15%, достигнув 3,9 млрд евро, а сумма уплаченных государству налогов составила 750 млн евро. Оборот стартапов возрастом до пяти лет увеличился на 20% и составил 444 млн евро.
По данным Startup Estonia, в конце 2024 года в Эстонии насчитывалось около 1600 стартап-компаний. По словам руководителя Startup Estonia Вайдо Миххейма, несмотря на продолжающуюся турбулентность на мировых рынках, эстонский стартап-сектор остаётся стабильным. „Прошлый год был нелёгким для основателей, но стартап-сектор продемонстрировал стабильный рост, являясь также важным налогоплательщиком для государства. Приятно отметить, что молодые стартапы в возрасте до 5 лет также продемонстрировали стабильный рост оборота и в привлеченных инвестиций“, – подчеркнул Миххейм.
Стартапом с самым большим оборотом в прошлом году снова стал Bolt, чей оборот достиг рекордных 1,4 млрд евро. За ним следуют Pipedrive (282 млн евро), Veriff (102 млн евро), Yolo (79,6 млн евро) и BetPawa (68,1 млн евро).
Стартапы уплатили в государственный бюджет 382 млн евро в виде государственных налогов и 367 млн евро в виде налогов на рабочую силу, что на 4% больше, чем годом ранее. Крупнейшими плательщиками налогов на рабочую силу стали Bolt (41,8 млн евро), Wise (38 млн евро), Playtech (18,1 млн евро), Yolo (15,6 млн евро) и Pipedrive (14,5 млн евро).
В 2024 году стартапы привлекли 326,6 млн евро, что на 23% меньше, чем годом ранее. За год было заключено 57 сделок – на 17 меньше, чем в 2023 году. Средний размер сделки остался на уровне 5,7 млн евро, но количество сделок свыше 1 млн евро сократилось до 29 (в 2023 году их было 41).
„Хотя это самый низкий показатель за последние пять лет, я пока не стал бы делать далеко идущие прогнозы. У местных венчурных инвесторов сейчас высокий уровень капитализации, в фондах около 1 млрд евро ждёт инвестиций. Посмотрим на результаты следующих кварталов“, – сказал Миххейм.
Самую крупную инвестицию в 2024 году привлекла компания Starship Technologies – 90 млн евро. Следующими по объёму инвестиции получили Stargate Hydrogen (42 млн евро), Elcogen (30 млн евро), Tuum (25 млн евро) и Pactum (18 млн евро).
В четвёртом квартале наиболее значительные инвестиции привлекли Modash (11 млн евро), Miros (6 млн евро) и Qminder (3 млн евро).
Миххейм отметил, что около 44% всех привлечённых инвестиций получили стартапыв возрасте до 5 лет, в общей сложности 143 млн евро. Эти компании заключили 40 сделок, что составляет более половины всех инвестиционных сделок. „Когда мы говорим об эстонском стартап-секторе, обычно мы упоминаем наших „суперзвёзд“, но молодые стартапы также показывают хорошие результаты. Это даёт основание надеяться, что в этом году мы увидим крупные инвестиционные раунды от новых игроков“, – добавил он.
Среди стартапов в возрасте до 5 лет крупнейшие инвестиции привлекли Stargate Hydrogen (42 млн евро), Tuum (25 млн евро), Pactum (18,4 млн евро) и BotGuard (12 млн евро). В первую пятёрку также вошёл двухлетний стартап Äio, который привлёк 6,1 млн евро и занимается производством экологически чистых масел и жиров из древесных и сельскохозяйственных отходов.
В 2024 году было заключено 11 сделок по продаже стартапов, три из них – в четвёртом квартале. В октябре британская финтех-компания Pockit приобрела стартап Monese, а в декабре финская IT-компания Admicom купила эстонского разработчика строительного програмного обеспечения Bauhub. Также стартап Salto X объединился с австралийской компанией Cake Equity и прекратил предоставление своих услуг.
Лучшие стартапы прошлого года будут названы сегодня вечером на гала-церемонии Эстонских стартап-наград. Победителей определят в пяти основных категориях: „Новичок года“, „Инвестор года“, „Основатель года“, „Самый быстрый рост оборота“ и „Вклад года“. Также будут вручены награды в специальных категориях, признающих компании, решающие глобальные проблемы в области глубоких технологий, зелёных технологий и оборонной промышленности. Лидеров в сфере финтеха, аппаратного и программного обеспечения также отметят отдельными наградами. Вручение наград органисуют LIFT99, Эстонское общество основателей и Startup Estonia.