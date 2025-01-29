Рон Лувищук: китайский искусственный интеллект DeepSeek — это Гагарин 2.0, победитель в этой гонке станет мировым гегемоном

Так же, как космическая гонка обеспечила технологическое (а позднее и политическое) преимущество Америки, так и развитие искусственного интеллекта обеспечит победителю технологическое, экономическое и политическое превосходство на следующие 50–60 лет. Поэтому битва за искусственный интеллект — это ключевая битва между демократическим Западом и коммунистическим Китаем, считает финансовый эксперт Рон Лувищук.