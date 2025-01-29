29.01.2025, 14:35
Рон Лувищук: китайский искусственный интеллект DeepSeek — это Гагарин 2.0, победитель в этой гонке станет мировым гегемоном
ФОТО: | Wikimedia Commons
Так же, как космическая гонка обеспечила технологическое (а позднее и политическое) преимущество Америки, так и развитие искусственного интеллекта обеспечит победителю технологическое, экономическое и политическое превосходство на следующие 50–60 лет. Поэтому битва за искусственный интеллект — это ключевая битва между демократическим Западом и коммунистическим Китаем, считает финансовый эксперт Рон Лувищук.
В апреле 1961 года полет Юрия Гагарина в космос поверг Соединенные Штаты в состояние шока. Первый раз Соединенные Штаты были повергнуты в состояние шока в октябре 1957 года, когда первый спутник Земли вышел на орбиту.
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