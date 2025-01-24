Хотите понять, как и куда инвестировать? Доступно даже „чайникам!“ Очередной эстонский стартап - уникальное приложение по финансовой грамотности

Почему мультимедиа? Все просто - нам важно не просто придумать обучающее приложение, но адаптировать его для более легкого и интересного усвоения материала - с помощью мультиков, визуализации и прочих мультимедийных решений.

С контактами нам помог ангел-инвестор Лев Долгачев. Мы с ним были знакомы через инвестиционные фестивали. Он познакомил нас с Ольгой Курдовской, так мы попали в акселератор кино и мультимедиа и стали ездить в Йыхви учиться.

Если завтра случится, что человек останется без работы, он не будет способен содержать себя даже в течение месяца. Так и родилась идея придумать образовательную платформу, и мы стали искать возможности реализации.

„Мы ставили перед собой некие задачи, стали изучали акции, рынки, биржевые компании, экономику, акции и прочее. Так как мы встречались по выходным, то в какой-то момент времени обнаружили, что этот выходной день стал долгожданным событием всей недели. Потому что было ярко, интересно, и хотелось этого общения, погружения в тему. И вот однажды мы почувствовали, что можем делиться этим не только внутри своей группы, но создать некий продукт, который поможет простому человеку стать немного ближе к пониманию, что такое деньги, как с ними обращаться, как быть более уверенным в завтрашнем дне, потому что у 70% жителей нашей страны нет даже „подушки безопасности“, не говоря уже о каких-то специфических знаниях в денежной сфере.

„Мы познакомились два с половиной года назад. Мне очень хотелось общаться с людьми, которые хотят, скажем так, финансовой независимости, свободы, хотят думать о будущем, уметь инвестировать и обращаться с деньгами. И я сделала публикацию в „Клубе инвесторов“ предложив собраться, познакомиться и общаться на упомянутые темы.

Они - создатели обучающей системы, которая скоро станет полноценным приложением и подойдет каждому, кто интересуется финансовой сферой, инвестициями, накоплениями, бюджетом, акциями. И для того, чтобы разобраться во всем этом, вполне разрешается быть чайником!

Каждый раз, когда мы возвращались с учебы в Йыхви, мы были настолько воодушевлены, что этого не передать словами. Люди, которые нас там обучали, давали нам не только знания, но и вдохновение для понимания того, что создавать что-то для других - это классно! У нас на тот момент не было ничего, кроме идеи. Но мы четко понимали, что намерены пройти этот путь до конца! Это важный акцент, потому что показывает, что даже если у вас нулевой опыт в стартап-индустрии, это не значит, что у вас не получится в итоге реализовать успешный и доходный стартап, на что надеется наша команда.

Мы начали работать над продуктом, и в какой-то момент к нашей женской команде присоединился Рон. Рон - мой давний приятель, мы вместе ходим на прогулку с собаками. И на одной из таких прогулок мы разговорились, и я рассказала ему о нашей идее, поскольку хотела получить его оценку, ведь у Рона - экономический бэкграунд, и в финансах он разбирается“.

Сам Рон Лувищук вспоминает, что был буквально потрясен тем, что ему рассказала Екатерина. И вот почему!

Рассказывает Рон:

„Да, это правда, у меня экономический бэкграунд, я уже более 20 лет занимаюсь финансами. Получилось, что меня позвали в Таллиннскую еврейскую школу заменить преподавателя экономики. И я подумал, что задам-ка я старшеклассникам вопросы, чтобы выяснить их уровень финансовой грамотности.

Каково же было мое удивление, когда я понял, что уровень этот очень низок.

Меня поразило, что условно половина родителей никогда не говорили с детьми о финансах. Я начал крутить в голове идею того, что нужно придумать какое-то приложение, чтобы обучать этому детей, да и взрослых.

И вот мы с Катей идем гулять, и я спрашиваю, как продвигается их проект, что он собой представляет. И она мне заявляет, что они разрабатывают стартап для финансовой грамотности. Разумеется, я тут же ответил, что у меня такие же намерения, и к концу прогулки с собаками мы решили объединить наши усилия. Так я влился в команду FINMIND“.