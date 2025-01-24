Хотите понять, как и куда инвестировать? Доступно даже „чайникам!“ Очередной эстонский стартап - уникальное приложение по финансовой грамотности
Команда, создавшая стартап FINMIND, - участники первого потока акселератора кино и мультимедиа Технополя, который запустили в рамках амбициозного проекта Ida Hub в Йыхви. Нахождение в программе ребятам продлили еще на полгода, потому что их успехи невероятны: в стартап-индустрию пятеро молодых людей пришли, не имея в этой области никакого опыта, и за несколько месяцев выросли до сплоченной команды, создав прототип уникального приложения для обучения финансовой грамотности, аналога которому в Эстонии до сих пор не было.
Итак, знакомьтесь: Екатерина Лузик, Рон Лувищук, Яна Рудник, Мария Дягилева и Людмила Раясалу.
Они - создатели обучающей системы, которая скоро станет полноценным приложением и подойдет каждому, кто интересуется финансовой сферой, инвестициями, накоплениями, бюджетом, акциями. И для того, чтобы разобраться во всем этом, вполне разрешается быть чайником!
Историю того, как все началось, рассказывает Екатерина:
„Мы познакомились два с половиной года назад. Мне очень хотелось общаться с людьми, которые хотят, скажем так, финансовой независимости, свободы, хотят думать о будущем, уметь инвестировать и обращаться с деньгами. И я сделала публикацию в „Клубе инвесторов“ предложив собраться, познакомиться и общаться на упомянутые темы.
Со временем образовался круг людей, которые стали встречаться регулярно.
„Мы ставили перед собой некие задачи, стали изучали акции, рынки, биржевые компании, экономику, акции и прочее. Так как мы встречались по выходным, то в какой-то момент времени обнаружили, что этот выходной день стал долгожданным событием всей недели. Потому что было ярко, интересно, и хотелось этого общения, погружения в тему. И вот однажды мы почувствовали, что можем делиться этим не только внутри своей группы, но создать некий продукт, который поможет простому человеку стать немного ближе к пониманию, что такое деньги, как с ними обращаться, как быть более уверенным в завтрашнем дне, потому что у 70% жителей нашей страны нет даже „подушки безопасности“, не говоря уже о каких-то специфических знаниях в денежной сфере.
Если завтра случится, что человек останется без работы, он не будет способен содержать себя даже в течение месяца. Так и родилась идея придумать образовательную платформу, и мы стали искать возможности реализации.
С контактами нам помог ангел-инвестор Лев Долгачев. Мы с ним были знакомы через инвестиционные фестивали. Он познакомил нас с Ольгой Курдовской, так мы попали в акселератор кино и мультимедиа и стали ездить в Йыхви учиться.
Почему мультимедиа? Все просто - нам важно не просто придумать обучающее приложение, но адаптировать его для более легкого и интересного усвоения материала - с помощью мультиков, визуализации и прочих мультимедийных решений.
Каждый раз, когда мы возвращались с учебы в Йыхви, мы были настолько воодушевлены, что этого не передать словами. Люди, которые нас там обучали, давали нам не только знания, но и вдохновение для понимания того, что создавать что-то для других - это классно! У нас на тот момент не было ничего, кроме идеи. Но мы четко понимали, что намерены пройти этот путь до конца! Это важный акцент, потому что показывает, что даже если у вас нулевой опыт в стартап-индустрии, это не значит, что у вас не получится в итоге реализовать успешный и доходный стартап, на что надеется наша команда.
Мы начали работать над продуктом, и в какой-то момент к нашей женской команде присоединился Рон. Рон - мой давний приятель, мы вместе ходим на прогулку с собаками. И на одной из таких прогулок мы разговорились, и я рассказала ему о нашей идее, поскольку хотела получить его оценку, ведь у Рона - экономический бэкграунд, и в финансах он разбирается“.
Сам Рон Лувищук вспоминает, что был буквально потрясен тем, что ему рассказала Екатерина. И вот почему!
Рассказывает Рон:
„Да, это правда, у меня экономический бэкграунд, я уже более 20 лет занимаюсь финансами. Получилось, что меня позвали в Таллиннскую еврейскую школу заменить преподавателя экономики. И я подумал, что задам-ка я старшеклассникам вопросы, чтобы выяснить их уровень финансовой грамотности.
Каково же было мое удивление, когда я понял, что уровень этот очень низок.
Меня поразило, что условно половина родителей никогда не говорили с детьми о финансах. Я начал крутить в голове идею того, что нужно придумать какое-то приложение, чтобы обучать этому детей, да и взрослых.
И вот мы с Катей идем гулять, и я спрашиваю, как продвигается их проект, что он собой представляет. И она мне заявляет, что они разрабатывают стартап для финансовой грамотности. Разумеется, я тут же ответил, что у меня такие же намерения, и к концу прогулки с собаками мы решили объединить наши усилия. Так я влился в команду FINMIND“.
Екатерина признается, что уже не помнит времени, когда Рона с ними не было, настолько органично он вписался в команду. Итак, к концу лета прошлого года ребята нашли программистов, и уже в декабре был готов прототип продукта, который в данный момент дорабатывается.
Отвечающая за IT Мария рассказывает, что сейчас FINMIND представляет собой веб-платформу, которую можно использовать как сайт, но пока не как приложение.
„Это сервис, в который пользователь заходит и обучается. Там сейчас текстовые уроки, но в будущем появится и визуализация. Именно поэтому нам так важно быть в команде акселератора кино и мультимедиа Технополя.
Обучение на платформе разделено на курсы. После прохождения курсов можно двигаться дальше в сторону практики. Практика - по желанию, это достаточно сложно, но мы очень надеемся, что пройдя курс, люди будут мотивированы обучаться дальше. Также у нас есть дополнительные возможности. Человек может ставить финансовые цели, допустим, накопить на что-то, и отслеживать этот прогресс. Интересно наблюдать, как пользователь учится, как идет прогресс, и к какому результату человек приходит. Кроме того, у нас объясняются ключевые финансовые термины, чтобы человек, не выходя из приложения, сразу находил всю необходимую информацию“.
Маркетолог и бухгалтер команды Яна Рудник говорит, что однажды они поняли, что необходимой для овладения финансовой грамотностью информации в публичном доступе очень мало, и она очень разрознена, нужно уметь ее найти. Есть и книги, и обучения, и подкасты на тему финансов, но как правило они направлены только на одну тему: то есть книга про бюджет, курс про инвестиции, подкаст про кредиты и тд. Также не всегда информация доступна на родном языке. Либо то, что переведено на родной язык, могло уже устареть.
Нужно было искать учителей, вытаскивать информацию по крупице отовсюду. Нам вчетвером это удалось сделать очень быстро, потому что мы объединились, и каждый пришел со своими знаниями и с каким-то своим источником информации. Поэтому у нас все и сдвинулось с мертвой точки достаточно быстро“, - объясняет Яна успешную работу команды.
„Уникальность нашей разработки состоит в том, что все собрано в одном месте. Не надо идти в какое-то стороннее приложение изучать акции и фондовые рынки. Не надо идти еще куда-то, чтобы выяснить, что такое „подушка безопасности“, как достигать своих финансовых целей, и какие они вообще бывают: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. У каждой из этих целей своя стратегия. Мы всю эту информацию объединили в одном месте. И объяснили простым и доступным языком, потому что это довольно специфические термины: облигации, фонды, инвестиционный счет. Не каждый человек в курсе этих определений, а в приложении объясняется каждое слово.
Какие планы?
Планы у команды смелые и амбициозные. Особенно оптимистично настроен Рон. Все члены команды сходятся на том, что необходимо осваивать американский рынок из-за его масштабов и возможностей. А поскольку приложение „говорит“ на трех языках - русском, эстонском и английском, то это, по мнению ребят, вполне реально.
Зарабатывать намерены на подписке которая, впрочем, не будет очень дорогой - в районе 10 евро.
Но помимо платного варианта, команда обещает базовое обучение оставить бесплатным. Это их вклад и благотворительность, в первую очередь, для жителей Эстонии. „Наша цель состоит в том, чтобы все, кто хочет научиться основам инвестиций, накопления и в целом обращению с деньгами, могли это сделать легко и интересно через наше приложение! Кроме того, мы хотим создать персонализированного чат-бота, которому ты выписываешь свою проблему, и он подбирает тебе те уроки, которые нужно пройти, чтобы решить задачу. Скажем, „Я хочу выбраться из долгов“ - это один запрос. А „у меня есть накопления, я хочу инвестировать“ - совсем другой. И вот тут может прийти на помощь чат-бот. Сейчас мы его обучаем“.
И все в один голос говорят, что поддержка Технополя и акселератор очень сильно помогли команде продвинуться дальше.
„Нельзя сказать, что без Технополя мы бы опустили руки и бросили, все же мы настойчивые“, - улыбаются они. „Но то, что мы бы делали это намного медленнее, это точно. Медленнее и с большим количеством ошибок, которых нам удается избежать, благодаря профессиональной поддержке менторов и педагогов акселератора“.
Важно! Уже сейчас для пользователей доступна бета-версия, заходите, регистрируйтесь, смотрите, читайте, слушайте доступные уроки и оставляйте обратную связь разработчикам.
Особенно это приложение будет полезно жителям Ида-Вирумаа, учитывая то, что именно на них больше всего повлияет Зеленый поворот и переход от сланцевой энергетике к другим производствам. Уже сейчас стоит начать пересматривать свои отношения с финансами, учиться инвестировать и делать накопления. Возможно, именно FINMIND станет тем самым стартом для решения начать бизнес и сделать шаг к финансовой независимости.
Деятельность Акселератора кино и мультимедиа Технополя осуществляется при поддержке Европейского Союза.