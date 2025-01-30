ГРАФИК | Что происходит с экономикой Эстонии?

По словам руководителя отдела национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, согласно предварительной оценке в четвертом квартале прошлого года в экономике Эстонии можно заметить признаки улучшения. „Значительного спада экономики не наблюдалось: по сравнению с третьим кварталом 2024 года скорректированный сезонно и по количеству рабочих дней ВВП остался на том же уровне. По сравнению с четвертым кварталом 2023 года в экономике наблюдался лишь незначительный спад“, — пояснил Мюйрсепп.

По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) снизился в сравнении с тем же периодом прошлого года на 0,7%. В третьем квартале ВВП составил в текущих ценах 10 миллиардов евро.

По словам руководителя группы национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, экономика падает десятый квартал подряд, но на данный момент в ней заметны признаки улучшения, хотя негативные изменения преобладают. „Среди всех отраслей выделяется существенное отрицательное влияние на экономику строительства и обрабатывающей промышленности.

Наибольшее положительное влияние после двухлетнего перерыва вновь оказала сфера информации и связи, добавленная стоимость которой выросла на 7,3%“, — отметил Мюйрсепп.

Положительное влияние на экономику оказали также операции с недвижимостью, сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство. Влияние остальных отраслей было незначительным, почти половина отраслей повлияла положительно. „К ним относились также такие более весомые отрасли, как транспорт и складское хозяйство, а также торговля. В последний раз столько отраслей с положительным вкладом было ровно год назад“, — добавил Мюйрсепп.