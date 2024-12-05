В этом году вакансий в Эстонии меньше, чем год назад: рынок труда переживает спад

По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2024 года на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии было в целом 9905 вакантных должностей, что на 18% меньше, чем в тот же период годом ранее. По инициативе работодателя в третьем квартале было уволено 5819 человек.

„В третьем квартале общее число как вакантных, так и занятых должностей составило чуть менее 604 000, из них наибольшая часть — вакансии в обрабатывающей промышленности, торговле и образовании“, — сказала аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк.

Доля вакансий составила 1,6% от общего числа должностей, больше всего их было в сферах образования (1674), торговли (1322), а также государственного управления и обороны (1278).

Наибольшее число уволенных было в сфере оптовой и розничной торговли, больше всего нанимали в сфере образования

В третьем квартале число уволенных по инициативе работодателя составило 5819 человек и осталось на уровне 2023 года. Число уволенных таким образом людей составляет примерно 10% от всех уволенных. Больше всего уволенных по инициативе работодателя было в сферах образования (1125 человек) и обрабатывающей промышленности (1064). „Больше всего уволенных как по собственному желанию, так и по инициативе работодателя в третьем квартале 2024 года было в сфере оптовой и розничной торговли: там было уволено 9796 человек“, — добавила Саагпакк.

На работу в этот период было принято 55 766 человек. „По сравнению с тем же периодом прошлого года на работу было принято более чем на 1600 человек меньше“, — пояснила аналитик.

По количеству принятых на работу людей лидировали сферы образования, оптовой и розничной торговли, а также обрабатывающей промышленности. Оборот рабочей силы, характеризующий ее движение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), уменьшился по сравнению с третьим кварталом 2023 года на 4%.

Для определения числа занятых должностей и передвижения рабочей силы Департамент статистики использует данные из регистра трудовой занятости Налогово-таможенного департамента. Департамент статистики собирает данные о числе вакантных должностей в рамках исследования „Заработная плата и рабочая сила“. Вакантная должность — созданная, вакантная или освободившаяся после увольнения должность, для заполнения которой работодатель активно ищет нового работника и готов прилагать для этого усилия и в дальнейшем, при этом работодатель планирует заполнить должность немедленно или в течение определенного времени. Число вакантных должностей — это средний квартальный показатель, рассчитанный на основе данных за три месяца. Для расчета используются данные по состоянию на конец месяца. Доля вакантных должностей — доля вакантных должностей от общего числа должностей. Средний квартальный показатель числа вакантных и занятых должностей публикуется по состоянию на конец месяца. Главным представителем общественного интереса к статистической работе является Министерство экономики и коммуникаций, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные. Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных . Более детальные данные опубликованы в разделе зарплат и расходов на рабочую силу .

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