В этом году вакансий в Эстонии меньше, чем год назад: рынок труда переживает спад
По сравнению с тем же периодом прошлого года вакантных должностей было на одну пятую меньше.
По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2024 года на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии было в целом 9905 вакантных должностей, что на 18% меньше, чем в тот же период годом ранее. По инициативе работодателя в третьем квартале было уволено 5819 человек.
„В третьем квартале общее число как вакантных, так и занятых должностей составило чуть менее 604 000, из них наибольшая часть — вакансии в обрабатывающей промышленности, торговле и образовании“, — сказала аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк.
Доля вакансий составила 1,6% от общего числа должностей, больше всего их было в сферах образования (1674), торговли (1322), а также государственного управления и обороны (1278).
Наибольшее число уволенных было в сфере оптовой и розничной торговли, больше всего нанимали в сфере образования
В третьем квартале число уволенных по инициативе работодателя составило 5819 человек и осталось на уровне 2023 года. Число уволенных таким образом людей составляет примерно 10% от всех уволенных. Больше всего уволенных по инициативе работодателя было в сферах образования (1125 человек) и обрабатывающей промышленности (1064). „Больше всего уволенных как по собственному желанию, так и по инициативе работодателя в третьем квартале 2024 года было в сфере оптовой и розничной торговли: там было уволено 9796 человек“, — добавила Саагпакк.
На работу в этот период было принято 55 766 человек. „По сравнению с тем же периодом прошлого года на работу было принято более чем на 1600 человек меньше“, — пояснила аналитик.
По количеству принятых на работу людей лидировали сферы образования, оптовой и розничной торговли, а также обрабатывающей промышленности. Оборот рабочей силы, характеризующий ее движение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), уменьшился по сравнению с третьим кварталом 2023 года на 4%.