Эстония тратит на защиту окружающей среды многие сотни миллионов в год. Куда идут эти деньги?(1)
Расходы Эстонии на защиту окружающей среды в 2022 году составили 715 миллионов евро.
Расходы на защиту окружающей среды были самыми высокими в сфере сбора и утилизации отходов, где они достигли 347 миллионов евро.
Больше всего инвестиций, а именно на 75 миллионов евро, было сделано в сферу охраны воды и почвы, а также сбора и утилизации сточных вод.
Иностранные субсидии на защиту окружающей среды Эстонии достигли 59 миллионов евро.
По данным Департамента статистики, в 2014–2022 гг. расходы Эстонии на защиту окружающей среды в реальной стоимости увеличились почти на 37%, т. е. с 527 миллионов до 715 миллионов евро. Расходы на защиту окружающей среды были самыми высокими в сфере сбора и утилизации отходов, где они достигли 347 миллионов евро. На защиту окружающей среды больше всего, а именно на 75 миллионов евро, было инвестировано в охрану воды и почвы, а также в сбор и утилизацию сточных вод.
В эколого-экономический учет входят деятельность и расходы, направленные на снижение и предотвращение загрязнения и устранение существующего загрязнения. Расходы государства на защиту окружающей среды рассматриваются как сумма текущих и капитальных расходов (инвестиций) на защиту окружающей среды, из которой вычтены иностранные субсидии.
Ведущий эксперт Департамента статистики Кайа Орас отметила, что почти половину расходов на защиту окружающей среды (347 миллионов евро) в 2022 году составили расходы в сфере сбора и утилизации отходов. „На сбор и утилизацию отходов тратится все больше средств, поскольку это является сложным процессом, охватывающим несколько этапов: сбор, транспортировку, сортировку, обработку и безопасную ликвидацию. Кроме того, осуществляется постоянный мониторинг и контроль. Сбор и утилизация отходов была самой затратной сферой в защите окружающей среды и в предыдущие годы“, — сказала Орас.
Следующими по расходам идут сбор и утилизация сточных вод и охрана почвы и воды (201 миллион евро), а также охрана биоразнообразия и ландшафтов (49 миллионов евро).
Наблюдается тенденция к снижению доли расходов на защиту окружающей среды от ВВП
Рост расходов на защиту окружающей среды в текущих ценах был значительным, однако доля этих расходов от валового внутреннего продукта (ВВП) уменьшилась. Доля расходов на защиту окружающей среды в 2022 году составила 2% от ВВП, при этом в 2014 году она составляла 2,4%. В рейтинге стран Европейского союза Эстония опустилась с четвертого места в 2018 году на позицию ниже среднего по Европейскому союзу.
Инвестиции в защиту окружающей среды способствуют долгосрочному снижению загрязнения и его вредного воздействия
В 2022 году в Эстонии было инвестировано 130 миллионов евро в активы, необходимые для защиты окружающей среды и предоставления экологических услуг (напр., очистные станции, сооружения для сбора и утилизации отходов, транспортные средства для транспортировки отходов, а также оборудование и фильтры).
„Для защиты окружающей среды важны текущие расходы, поскольку эта сфера требует постоянного внимания. Кроме того, крайне важны инвестиции, которые помогают обеспечить устойчивость мер защиты окружающей среды и приносят долгосрочную пользу, снижая потребность в постоянных текущих расходах. Инвестиции в новые технологии и развитие инфраструктуры могут предоставлять долгосрочные решения экологических проблем“, — пояснила Орас.
Около половины инвестиций в защиту окружающей среды (75 миллионов евро) в 2022 году было осуществлено в сфере сбора и утилизации сточных вод, а также охраны почвы. Предприятия, занимающиеся сбором и утилизацией сточных вод, развивали и реконструировали сети канализации, а также осуществляли текущие инвестиции в основной капитал. В сбор и утилизацию отходов было инвестировано 24 миллиона евро, в охрану биоразнообразия и ландшафтов — 19 миллионов евро.
Иностранные субсидии на защиту окружающей среды Эстонии достигли 59 миллионов евро
Добавление иностранных субсидий к собственному вкладу Эстонии в защиту окружающей среды повысило уровень расходов на защиту окружающей среды до 773 миллионов евро.
Больше всего иностранных субсидий в 2022 году было получено в сфере сбора и утилизации сточных вод, а также охраны почвы и воды (25 миллионов евро). На эти средства поддерживались различные работы по строительству канализационных сетей, ликвидация остаточного загрязнения, сооружение навозохранилищ и т. п.
Иностранные субсидии были получены также на развитие сферы охраны биоразнообразия и ландшафтов. Эти средства использовались на содержание полуприродных сообществ и улучшение состояния охраняемых видов и местообитаний. Тем не менее, иностранные субсидии образуют лишь около 10% от вклада Эстонии в защиту окружающей среды.
Данные эколого-экономического учета составляются на основании регламента Европейского союза об эколого-экономическом учете № 691/2011. Регламент обеспечивает сопоставимость и последовательность получаемых от государств данных.
При анализе данных учета важно принимать во внимание, что все действия, направленные на управление ресурсами, такие как производство энергии из возобновляемых источников, энергоэффективность и лесное хозяйство, в сферу регулирования эколого-экономического учета не включаются, и расходы, связанные с ними, не учитываются в составе государственных расходов на защиту окружающей среды. Более подробная информация о добавленной стоимости и трудовой занятости в секторе экологических товаров и услуг доступна в статье (на эстонском языке): „За восемь лет доля сектора экологических товаров и услуг от ВВП выросла на четверть“.
Смотрите также раздел финансирования защиты окружающей среды и международные сравнительные данные. Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.