Эстония тратит на защиту окружающей среды многие сотни миллионов в год. Куда идут эти деньги?

В эколого-экономический учет входят деятельность и расходы, направленные на снижение и предотвращение загрязнения и устранение существующего загрязнения. Расходы государства на защиту окружающей среды рассматриваются как сумма текущих и капитальных расходов (инвестиций) на защиту окружающей среды, из которой вычтены иностранные субсидии.

Ведущий эксперт Департамента статистики Кайа Орас отметила, что почти половину расходов на защиту окружающей среды (347 миллионов евро) в 2022 году составили расходы в сфере сбора и утилизации отходов. „На сбор и утилизацию отходов тратится все больше средств, поскольку это является сложным процессом, охватывающим несколько этапов: сбор, транспортировку, сортировку, обработку и безопасную ликвидацию. Кроме того, осуществляется постоянный мониторинг и контроль. Сбор и утилизация отходов была самой затратной сферой в защите окружающей среды и в предыдущие годы“, — сказала Орас.

Следующими по расходам идут сбор и утилизация сточных вод и охрана почвы и воды (201 миллион евро), а также охрана биоразнообразия и ландшафтов (49 миллионов евро).

Наблюдается тенденция к снижению доли расходов на защиту окружающей среды от ВВП

Рост расходов на защиту окружающей среды в текущих ценах был значительным, однако доля этих расходов от валового внутреннего продукта (ВВП) уменьшилась. Доля расходов на защиту окружающей среды в 2022 году составила 2% от ВВП, при этом в 2014 году она составляла 2,4%. В рейтинге стран Европейского союза Эстония опустилась с четвертого места в 2018 году на позицию ниже среднего по Европейскому союзу.

Инвестиции в защиту окружающей среды способствуют долгосрочному снижению загрязнения и его вредного воздействия

В 2022 году в Эстонии было инвестировано 130 миллионов евро в активы, необходимые для защиты окружающей среды и предоставления экологических услуг (напр., очистные станции, сооружения для сбора и утилизации отходов, транспортные средства для транспортировки отходов, а также оборудование и фильтры).