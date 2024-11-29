ГРАФИКИ | Экономический спад в Эстонии продолжается

По словам руководителя группы национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, экономика падает десятый квартал подряд, но на данный момент в ней заметны признаки улучшения, хотя негативные изменения преобладают. „Среди всех отраслей выделяется существенное отрицательное влияние на экономику строительства и обрабатывающей промышленности.

Наибольшее положительное влияние после двухлетнего перерыва вновь оказала сфера информации и связи, добавленная стоимость которой выросла на 7,3%“, — отметил Мюйрсепп.

Положительное влияние на экономику оказали также операции с недвижимостью, сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство. Влияние остальных отраслей было незначительным, почти половина отраслей повлияла положительно. „К ним относились также такие более весомые отрасли, как транспорт и складское хозяйство, а также торговля. В последний раз столько отраслей с положительным вкладом было ровно год назад“, — добавил Мюйрсепп.

В третьем квартале добавленная стоимость снизилась на 1,7%, т. е. несколько быстрее, чем раньше. Добавленную стоимость получают путем вычитания из оборота предприятий (из продукции в контексте национальных счетах) производственных расходов. Снижение добавленной стоимости произошло за счет нефинансовых предприятий: добавленная стоимость сектора уменьшилась на 2,5%. При этом добавленная стоимость правительственного сектора увеличилась на 2%.

Экономике продолжал положительно способствовать рост налоговых поступлений, увеличились поступления от налога с оборота и таможенных пошлин.

Частное потребление сократилось в большинстве групп расходов и в самом быстром за последние пять кварталов темпе — 2,1%. Наибольшее сокращение наблюдалось в расходах на другие товары и услуги, алкоголь и табак, а также на отдых и культуру. Кроме того, сократились расходы на одежду и обувь, обустройство дома и продукты питания. Значительный рост при этом наблюдался в расходах на страхование и финансовые услуги. Существенно выросли расходы на размещение и услуги питания.