Объем продаж у предприятий розничной торговли сократился за год на 1%

Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что на уменьшение объема продаж у предприятий розничной торговли в ноябре более всего повлияли продовольственные магазины, объем продаж у которых за год сократился на 4%. „В то же время объем продаж у магазинов промышленных товаров в ноябре продолжил расти и по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 2%“, — сказала Пихлак.

Среди магазинов промышленных товаров больше всего, а именно на 15%, объем продаж увеличился у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее. Объем продаж увеличился на 10% у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн. На 6% объем продаж сократился у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы, и на 3% у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и не у магазинов, т.е. у киосков, рынков и в прямых продажах. Кроме того, объем продаж уменьшился на 3% у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь, и на 2% у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары. Объем продаж у аптек и магазинов косметических товаров остался на том же уровне.

Не изменился объем продаж также у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива.

По сравнению с октябрем этого года объем продаж у предприятий розничной торговли сократился в ноябре на 1%. На основе сезонно и календарно скорректированных данных продажи остались на уровне прошлого месяца.

За одиннадцать месяцев 2024 года объем продаж у предприятий розничной торговли сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3%.

Индекс объема продаж — индекс, характеризующий изменение объема продаж товаров в постоянных ценах по сравнению с продажами за какой-либо предыдущий период. Для расчета индекса используются индексы цен товаров.

Статистика основана на данных декларации об обороте Налогово-таможенного департамента. Статистическую работу „Месячные экономические показатели предприятий торговли“ Департамент статистики проводит по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.

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