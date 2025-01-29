Адвокат: связанные с наследством вопросы стоит решать при жизни

Если семья приобрела недвижимость заграницей, в Испании или Таиланде, то также важно продумать, как проходит наследственное производство в этих странах, в том числе кто и какие шаги должен предпринять для получения наследства.

Информацию о счетах в иностранных банках, включая банки Финляндии и Литвы, также следует хранить в доступном для наследников виде. „Эстонский нотариус отправит запросы в эстонские банки, но информацию об активах за границей он, скорее всего, не найдёт“, — пояснила Сеппер.

С домом, эстонским банковским счетом и автомобилем всё относительно ясно. Однако близкие могут, например, не знать о крипто-кошельке или инвестициях через инвестиционную платформу, не говоря уже о паролях и кодах. „Например, в СМИ упоминался случай эстонского банкира, чей крипто-кошелёк содержит криптовалюту на сумму 764 миллиона евро, но пароли утеряны, и доступ к активам отсутствует“, — привела Сеппер пример.

Адвокат напомнила, что в наследство входят как активы человека, так и его обязательства, такие как кредиты, банковские счета, пенсионные фонды, доли в компаниях и инвестиции, включая арендную недвижимость. Кроме того, к наследству относятся и виртуальные активы, например криптовалюта. Адвокат посоветовала также продумать, каким образом наследники смогут получить свое наследство.

Особенно важна осторожность, если среди наследников есть должники, чтобы имущество семьи не оказалось проданным на аукционе судебными исполнителями. Например, в настоящее время на аукционы выставлено 44 доли наследственного имущества. „Судебные исполнители уже продали сотни долей наследств, и это показывает, что если связанные с имуществом вопросы не обдуманы при жизни, то наследство может попасть под молоток и быть продано третьим лицам“, — подчеркнула Сеппер.

В эстонских семьях не принято обсуждать имущество и обязательства, которые могут перейти к близким в будущем. Основываясь на своей практике, адвокат Hedman Кайре Сеппер отметила, что неудобные вопросы не исчезают и со временем не становятся легче. „В своей практике я неоднократно сталкивалась с ситуациями, когда невыясненные вопросы приводили к неприятным сюрпризам для наследников, а раздел имущества превращался в конфликт“, — рассказала она.

В семьях предпринимателей адвокат Hedman рекомендует выяснить, хотят ли наследники заниматься бизнесом и какую роль они в этом видят для себя. „Особенно важно тщательно продумать, как будет функционировать компания, если ее совладельцами станут несовершеннолетние дети. Например, несовершеннолетним для совершения сделок требуется согласие суда, что может создать сложную ситуацию как для компании, так и для самих несовершеннолетних и их представителей. Ситуация осложняется, если есть несовершеннолетние дети из разных браков или среди наследников есть должники, в отношении которых ведётся исполнительное производство“, — привела примеры Кайре Сеппер и порекомендовала в таких случаях супругам рассмотреть возможность составления взаимного завещания.

Наследование по закону

При отсутствии завещания наследование происходит в соответствии с законом, то есть в первую очередь наследуют дети и супруг(а). Если у наследодателя нет детей, то наследуют родители, а затем очередь переходит к братьям и сёстрам. Супруг наследует часть имущества, но другая часть может перейти родителям и может получится, что имущество умершего супруга придется делить с тещей и тестем, а также и с их возможными детьми.

Однако, после того как нотариус определит наследников и доли наследства, проблемы могут только начаться. Ведь наследникам предстоит разделить имущество, в которое входят как права, так и обязательства. Если среди наследников есть должники, то судебный исполнитель может арестовать принадлежащую должнику долю наследства и продать её на аукционе. Тогда делить наследство придется уже с третьими лицами.

Если наследники не смогут прийти к согласию, то раздел имущества осуществляется через суд. „Это может привести к тому, что одному из наследников придется выплатить компенсацию другим, или наследство будет выставлено на аукцион, а вырученные средства распределяются между наследниками в соответствии с их долями“, — привела примеры раздела Кайре Сеппер.

Наследование по завещанию

С учетом вышесказанного адвокат рекомендует составить завещание, в котором можно точно определить, какое имущество и кому достанется. „Если, например, известно, что существующую недвижимость никто из наследников не хочет оставить себе, то можно указать в завещании распоряжение о ее продаже и распределении вырученных средств между наследниками“, — посоветовала Кайре Сеппер.

Адвокат подчеркнула, что связанные с наследством вопросы обязательно стоит обсуждать в кругу близких, чтобы члены семьи были в курсе, каким имуществом владеет семья и какие пожелания у наследников относительно его раздела. При необходимости можно также обратиться к юристу, чтобы обсудить и прояснить более сложные вопросы.

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