Новости Эстонии
28.07.2024, 20:12

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Может ли супруг подарить полученное от родителей наследство без моего согласия?

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Дом в деревне. Иллюстративное фото.
Дом в деревне. Иллюстративное фото.
ФОТО: Shutterstock

Супруг унаследовал дом и землю от своих родителей. Что об этом нужно знать?

„Я вышла замуж в 1966 году, - пишет читательница Maaleht. - У родителей моего мужа был хутор, который в 1983 году был разделен между тремя детьми, одним из которых был мой муж. В какой-то момент муж выкупил части, принадлежавшие братьям и сестрам, и стал единственным владельцем недвижимости. После земельной реформы в его распоряжении оказалось 24 гектара земли. Вместе с мужем и детьми мы много лет жили в доме, выращивали на десяти гектарах смородину и капусту, держали мелкий скот и параллельно строили дом в городе.

Теперь мой муж говорит, что я не имею права на хутор и землю, потому что это наследство, которое он получил от родителей.

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