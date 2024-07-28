ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Может ли супруг подарить полученное от родителей наследство без моего согласия?

„Я вышла замуж в 1966 году, - пишет читательница Maaleht. - У родителей моего мужа был хутор, который в 1983 году был разделен между тремя детьми, одним из которых был мой муж. В какой-то момент муж выкупил части, принадлежавшие братьям и сестрам, и стал единственным владельцем недвижимости. После земельной реформы в его распоряжении оказалось 24 гектара земли. Вместе с мужем и детьми мы много лет жили в доме, выращивали на десяти гектарах смородину и капусту, держали мелкий скот и параллельно строили дом в городе.