Простым языком: наследование средств второй и третьей пенсионных ступеней

Когда Вы думаете о наследовании, первое, что приходит на ум, – это недвижимость и все свободные деньги, оставшиеся на банковских счетах покойного. На самом деле к ним относятся все остальные активы, большие или малые, которые накопились за время жизни покойного. Сюда же относятся II и III пенсионные ступени.

На что следует обратить внимание, думая о наследовании?

Первый вопрос касается владельца пенсионной ступени: можно ли вообще наследовать пенсию? В большинстве случаев – да, за некоторыми исключениями, но их мы оставим напоследок.

Для наследника важно знать, что весь процесс начинается со свидетельства о праве на наследство, выданного нотариусом. После этого Вы можете обратиться в соответствующий банк, чтобы приступить к оформлению наследства. Для оформления наследства необходимо получить свидетельство о праве на наследство. В случае наследования паёв, находящихся в фондах нескольких управляющих компаний, нет необходимости обращаться во все из них, а можно сделать это в одном месте. Однако следует иметь в виду, что если среди наследников есть недееспособные лица, в том числе несовершеннолетние, то для оформления наследства необходимо решение суда, если предполагается продать унаследованные паи и перечислить деньги на счёт наследника.

Должны ли паи быть получены наличными или переведены на пенсионный счёт?

Наследник, проживающий в Эстонии, может по своему усмотрению снять деньги в пенсионном фонде или добавить унаследованные паи II или III ступени к своим пенсионным активам. Это также можно сделать, переведя часть унаследованных паёв на пенсионный счёт наследника и сняв оставшуюся часть наличными. Подоходный налог уплачивается только в том случае, если Вы хотите реализовать паи и получить сумму на свой текущий счёт.

Если Вы хотите продать унаследованные фондовые паи обеих ступеней сразу после вступления в наследство и получить сумму на свой текущий счёт, обратите внимание, что с Вас будет удержан подоходный налог по ставке 20%.