Простым языком: наследование средств второй и третьей пенсионных ступеней(1)
В большинстве случаев деньги накапливаются десятилетиями в обязательной (второй), и добровольной (третьей) пенсионной ступени. Последовательное накопление приносит успех, и к выходу на пенсию большинство людей накапливают приличную сумму, которую можно потратить в старости. Руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк объясняет, что произойдёт с накопленными деньгами, если случится худшее, и человек не сможет ими воспользоваться, или что произойдёт с наследованием пенсионных накоплений?
Когда Вы думаете о наследовании, первое, что приходит на ум, – это недвижимость и все свободные деньги, оставшиеся на банковских счетах покойного. На самом деле к ним относятся все остальные активы, большие или малые, которые накопились за время жизни покойного. Сюда же относятся II и III пенсионные ступени.
На что следует обратить внимание, думая о наследовании?
Первый вопрос касается владельца пенсионной ступени: можно ли вообще наследовать пенсию? В большинстве случаев – да, за некоторыми исключениями, но их мы оставим напоследок.
Для наследника важно знать, что весь процесс начинается со свидетельства о праве на наследство, выданного нотариусом. После этого Вы можете обратиться в соответствующий банк, чтобы приступить к оформлению наследства. Для оформления наследства необходимо получить свидетельство о праве на наследство. В случае наследования паёв, находящихся в фондах нескольких управляющих компаний, нет необходимости обращаться во все из них, а можно сделать это в одном месте. Однако следует иметь в виду, что если среди наследников есть недееспособные лица, в том числе несовершеннолетние, то для оформления наследства необходимо решение суда, если предполагается продать унаследованные паи и перечислить деньги на счёт наследника.
Должны ли паи быть получены наличными или переведены на пенсионный счёт?
Наследник, проживающий в Эстонии, может по своему усмотрению снять деньги в пенсионном фонде или добавить унаследованные паи II или III ступени к своим пенсионным активам. Это также можно сделать, переведя часть унаследованных паёв на пенсионный счёт наследника и сняв оставшуюся часть наличными. Подоходный налог уплачивается только в том случае, если Вы хотите реализовать паи и получить сумму на свой текущий счёт.
Если Вы хотите продать унаследованные фондовые паи обеих ступеней сразу после вступления в наследство и получить сумму на свой текущий счёт, обратите внимание, что с Вас будет удержан подоходный налог по ставке 20%.
Перевод унаследованных паёв пенсионного фонда на пенсионный счёт наследника не облагается подоходным налогом. Таким образом, унаследованные паи могут быть использованы в будущем вместе с собственными накопленными средствами для регулярных и достаточно долгосрочных выплат, не облагаемых подоходным налогом. Однако если наследник захочет снять деньги со своей второй ступени в пенсионном возрасте, ему придётся заплатить с них 10%-ный подоходный налог.
Аналогичные правила действуют и в отношении III ступени – если наследник захочет продать паи фонда, с него будет удержан подоходный налог в размере 20%. Однако если наследник присоединился к фондам III ступени не позднее 2020 года и в настоящее время ему не менее 55 лет, он может рассмотреть вариант перевода унаследованных паёв на свой пенсионный счёт, а затем реализовать их вместе с уже приобретёнными паями по более выгодной ставке, либо по ставке 10%, либо без налога при достаточно длительной регулярной выплате из пенсионного фонда. Тем, кто вступил в программу с 2021 года, следует иметь в виду, что более выгодная налоговая ставка при единовременной выплате паёв III ступени зависит от того, прошло ли не менее пяти лет с момента приобретения первых паёв и достигнут ли пенсионный возраст.
Иностранные и корпоративные наследники могут наследовать только наличными. Кроме того, наследство II ступени всегда является раздельной собственностью супругов.
Договоры, заключённые через страховую компанию.
Накопительный договор по III ступени – бенефициар/наследник, указанный в договоре, имеет право на получение выплаты в соответствии с условиями конкретного договора, из которой страховая компания удерживает 20% подоходного налога.
Если Вы выбираете выплату по II или III ступени через страховую компанию, Вы должны заключить пенсионный договор с гарантийным периодом или без него. Гарантийный период означает, что в случае смерти владельца паёв, бенефициар, указанный в договоре, получит право на выплаты, оставшиеся до конца гарантийного периода. Если гарантийный срок не выбран или закончился, наследовать по договору будет нечего.
В случае с вышеупомянутыми договорами выгодоприобретатель должен обратиться в страховую компанию, заключившую договор.
В заключение можно сказать, что весь процесс наследования поначалу может показаться сложным, но на самом деле банк или, в случае договора страхования, страховая компания помогут и подскажут Вам, как оформить наследство, что для этого нужно сделать и какие документы необходимы. Также всегда можно обратиться в Пенсионный центр за дополнительной консультацией по вопросам наследования пенсионных средств.
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