Если вы не отказались от наследства официально, вам могут достаться долги! Как этого избежать?

Как выглядит процедура наследования?

Если человек умер и у него было какое-то имущество, обычно находятся заинтересованные лица, желающие оформить это имущество на свое имя. Для того чтобы оформить право на наследование, необходимо обратиться к нотариусу. Наследование осуществляется на основании последней воли наследодателя в форме завещания или договора наследования, а при их отсутствии – на основании Закона о наследовании.

„Действующий в настоящее время Закон о наследовании предусматривает, что наследство получают все законные наследники, не отказавшиеся от наследства в течение трех месяцев после смерти наследодателя и того, как они узнали о своем праве на наследство. Когда этот срок пройдет, отказаться от наследства будет уже невозможно“, - отметила Киртьянова.

Законными наследниками являются супруг или супруга наследодателя и родственники, указанные в Законе о наследовании, для которых устанавливаются три очереди призвания к наследованию. Наследниками первой очереди являются дети наследодателя и их потомки. Наследниками второй очереди являются родители наследодателя и их потомки, то есть сестры и братья умершего. Наследниками третьей очереди являются бабушки и дедушки наследодателя и все их потомки. Если все родственники отказались от наследства, наследником является город или волость по последнему месту жительства наследодателя.

„Если в течение установленного законом срока наследник не отказывается от наследства, он считается вступившим наследство. Это значит, что к нему переходят все права и обязанности наследодателя, за исключением тех, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя или которые не могут быть переданы от одного лица к другому, исходя из положений законодательства“, - уточнила Киртьянова.