ЧЕ-2025: Кто захватит лидерство в первый день соревнований?

В 13:00 с короткими программами стартуют спортивные пары. В Эстонии на данный момент нет взрослых спортивных пар.

Бронзовые призёры чемпионата мира-2024 по парному катанию, Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, представляющие Германию, считаются фаворитами турнира. Полтора месяца назад они второй раз подряд выиграли финал Гран-при. В техническом контексте и его исполнении они выглядят сильнее своих ближайших соперников. Однако не стоит забывать, что даже у таких стабильных фигуристов, как Хазе и Володин, бывают ошибки, особенно когда на горизонте маячит титул. В прошлом сезоне, который стал для них первым совместным, они сразу же выиграли два этапа Гран-при и финал, но на чемпионате Европы не попали в тройку, хотя после короткой программы занимали второе место. В этом сезоне на этапе в Китае они уступили победу Саре Конти и Никколо Мачии из Италии после падения партнёра на шагах в короткой программе. Тем не менее, за полтора сезона дуэт уже набрал важный опыт. Например, в финале Гран-при в декабре они не совершали элементов на предельной скорости, контролируя свои движения, но всё равно одержали победу.

В Таллинне им предстоит серьёзная конкуренция от пары Сара Конти – Никколо Мачии, которые, хотя и не всегда стабильны в этом сезоне, два года назад стали чемпионами Европы, а также от Анастасии Метелкиной и Луки Берулава. Этот дуэт, представляющий Грузию, лидировал на прошлом чемпионате Европы, но не смог выиграть в произвольной программе. В этом году Анастасия и Лука уже выиграли этап Гран-при в Японии, и, вероятно, извлекли уроки из того, что случилось год назад.

А в 17:00 на лед выйдут женщины с короткими программами. От Эстонии выступит Нина Петрыкина. Нина на лед выйдет под 28 стартовым номером в 21:03.