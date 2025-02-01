„Мужчинам запрещено носить длинные волосы и заплетать их в хвостики“. Литовскому солдату угрожали увольнением из-за внешнего вида. А как обстоят дела в Эстонии?

„В армии установлены разные требования к внешнему виду военнослужащих-мужчин и военнослужащих-женщин. Мужчинам запрещено носить длинные волосы, заплетать их в хвостики, косички и тому подобное. Запрещается красить ногти лаком, носить серьги. На женщин все эти требования не распространяются“, – передает литовский Delfi слова мужчины.