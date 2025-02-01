01.02.2025, 21:00
„Мужчинам запрещено носить длинные волосы и заплетать их в хвостики“. Литовскому солдату угрожали увольнением из-за внешнего вида. А как обстоят дела в Эстонии?(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
На прошлой неделе литовский солдат обратился в Службу контролера по равным возможностям с жалобой: почему мужчинам запрещено носить длинные волосы, а женщинам – разрешено? Военнослужащий считает это дискриминацией. RusDelfi узнал, действуют ли подобные ограничения в Эстонии.
„В армии установлены разные требования к внешнему виду военнослужащих-мужчин и военнослужащих-женщин. Мужчинам запрещено носить длинные волосы, заплетать их в хвостики, косички и тому подобное. Запрещается красить ногти лаком, носить серьги. На женщин все эти требования не распространяются“, – передает литовский Delfi слова мужчины.
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